Социологи зафиксировали резкий рост в РФ ксенофобских настроений

Объяснить рост ксенофобии, по мнению социологов, можно недовольством пенсионной реформой в РФ и ухудшением потребительских и социальных настроений.

За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей.

Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Рейтинг «нежелательных» этносов возглавляют цыгане (рост с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) и вьетнамцы (с 12 до 26%). Что касается украинцев, то почти вдвое больше россиян по сравнению с прошлым годом выступают за ограничение их проживания в РФ (8% в 2017 году, 17- в 2018).

«Если в целом уровень этнофобии за год вырос на 12 п. п., то частота выбора тех или иных «нерусских» позиций увеличилась в 1,5 раза. То есть спектр неприязненного отношения расширился», – говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Объяснить рост ксенофобии, по ее мнению, можно недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.

Читайте также"Сбросить на Киев всего одну ядерную бомбочку": на росТВ нашли быстрый вариант завершения войны с Украиной (видео)

Выросла (с 10 до 19%) и доля граждан, одобряющих идею «Россия для русских», которая снижалась с 2014 г. 39% опрошенных лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе (больше всего таких ответов в Москве – 63%).

Кроме того, с 58 до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов.