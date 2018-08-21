Угроза повсюду: большинство россиян верит в тайное мировое правительство и теорию заговора

В июле этого года, ВЦИОМ выяснил, что 67% россиян верят в существование «мирового закулисья» как организации, контролирующей мировые процессы.

Более 60% россиян верят, что существуют группы людей, которые стремятся разрушить традиционные духовные ценности русского народа и переписать историю России, сообщил ВЦИОМ.

Так называемая теория заговора против России — не единственная концепция, согласно которой некие события или явления продирижированы тайной организацией, преследующей свои интересы.

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Возможно, самая известная конспирологическая теория гласит, что всем миром правит тайная группа лиц, или «мировое правительство», пишет "Газета.Ru".

В июле этого года, ВЦИОМ выяснил, что 67% россиян верят в существование «мирового закулисья» как организации, контролирующей мировые процессы.

При этом в члены мирового правительства, в первую очередь, записывают олигархов, финансистов и банкиров. Вместе с тем многие россияне считают, что тайное правительство настроено против России.