Жириновский в эфире росТВ поделился мечтами о «русской земле до Карпат» (видео)

Российский политик признает, что продавать газ через украинскую ГТС дешевле, чем через "Северный поток-2"

Одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что РФ может приостановить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в том случае, если «Трамп отдаст Украину» Москве.

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«Если Трамп отдает Украину – «Северный поток-2» остановим. Украина будет наша! Мы погоним газ по земле, это дешевле!», – заявил Жириновский.

«И «Турецкий поток» остановим. Все пойдет по земле! По русской земле! До Карпат! И там будем сами продавать им (Европе – ред.) и газ, и нефть», - продолжил он.

Жириновский полагает, что США и Россия по воли своих лидеров могли бы успешно поделить Европу на сферы влияния.

«Европа будет наша. Не в смысле - в военном отношении. В том плане, что Трамп будет ее эксплуатировать, и мы не будем ее поддерживать. То есть – обо всем можно договориться. Эти два человека (Трамп и Путин) могут сделать что-то чудодейственное», - заключил он.

Ранее Жириновский предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию президента Украины Петра Порошенко.