Синдром "радиоактивного пепла": Жириновский предложил сбросить ядерную бомбу на резиденцию Порошенко (видео)

Лидер ЛДПР хочет устроить на территории Украины "маленькую Хиросиму", но утверждает, что выброс радиации будет минимальным.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию президента Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеЛавров снова заговорил о "защите" русскоязычного населения Украины Соответствующее заявление Жириновский сделал в эфире канала телеканала «Россия 1», в ходе дискуссии, посвященной проблемам стратегического сдерживания и использования ядерного оружия.

"Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшую такую, котлованчик, например... Действует на 10 км. Можете понять?! Вот выпить литр водки, или 30 грамм. Разница есть? 30 грамм идет нормально... Ну хорошо, и радиация будет, минимальная. Но опять, обеспечить минимально вот все это. Можно же этого добиться", – заявил он.

Напомним, еще в марте 2014 года российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия – единственная страна, способная превратить США в «радиоактивный пепел». Президент РФ Владимир Путин высказался с критикой подобной риторики лишь через 2,5 года после заявления Киселева.