Ростовские "казаки" пообещали не бить иностранцев и геев во время ЧМ-2018

О целующихся на улицах Ростова ЛГБТ-болельщиках будут докладывать полицейским.

В российском Ростове-на-Дону более 300 местных казаков готовятся оказывать полиции помощь в охране общественного порядка в период проведения в России Чемпионата мира по футболу.

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Как сообщает «Настоящее время», казаки обещают патрулировать улицы без нагаек и не бить болельщиков. Максимум – делать замечания тем, кто нарушает порядок. В то же время, они будут обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ.

Отмечается, что казачьи дружинники будут работать в левобережной зоне Ростова-на-Дону, около стадиона "Ростов-Арена", возле аэропорта, в фан-зоне на Театральной площади, а также на центральных улицах. По словам представителей казачества, они будут всячески оказывать содействие полиции и действовать только в рамках закона.

Многие высказывали опасения, что казаки могут из-за разницы в ценностях преследовать оказавшихся в России ЛГБТ-болельщиков. Но сами донские казаки обещают, что будут максимально терпимы и к представителям ЛГБТ-сообщества и к многочисленным туристам.

"Если два мужчины будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, – говорит Олег Баранников, начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин. – Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом".

Оценить работу казаков смогут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии: именно эти команды в июне будут играть матчи в Ростове.

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Напомним, на протестных акциях 5 мая в Москве лица в казачьей форме избивали нагайками протестующих. На акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина, были задержаны более тысячи демонстрантов по всей России.