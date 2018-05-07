«Крымские казаки», избивавшие протестующих в Москве, воевали на Донбассе – СМИ

Так называемые «казаки» имеют богатый опыт участия в конфликтах: от погромов на выставках современного искусства до войны на Востоке Украины.

Лица в казачьей форме с нашивками «Крымского казачьего полка атамана Якова Бакланова», которые избивали нагайками участников антипутинских акций в Москве 5 мая, ранее принимали участие в войне на Донбассе.

Об этом пишет «Новая газета». Отмечается, что «казаки» имеют богатый опыт участия в конфликтах: от погромов на выставках современного искусства до войны на Востоке Украины.

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В материале говорится, что командир «Крымского казачьего полка» есаул Николай Дьяконов является членом правления «Союза добровольцев Донбасса». В то же время «Крымский казачий полк» входит в Союза казаков-воинов России и Зарубежья. Связаться с Дьяконовым не удалось, а на оставленные журналистами вопросы в соцсетях он не ответил.

Отмечается, что Дьяконов с сотней своих соратников прибыл в Крым 1 марта 2014 года, уже после «зеленых человечков». Дьяконову удалось объединить вокруг себя местное казачество, которое занялось проведением «профилактических бесед» с проукраински настроенными активистами меджлиса крымскотатарского народа, выстраиванием блокпостов вокруг Севастополя и патрулированием береговой линии.

«Крымский казачий полк», как организация, был создан лишь 15 марта 2014 года. За день до незаконного референдума. В его состав вошли около 400 человек — это были как люди Дьяконова, так и представители крымского и севастопольского казачества.

После аннексии Крыма «казаки» Дьяконова отправились воевать в Донбасс. Сам есаул о сражениях на территории восточной Украины высказывался сдержанно, рассказывая об успешных боевых действиях в Снежном и на Саур-могиле (ВСУ потеряли убитыми более 1000 человек). После Донбасса «Крымский казачий полк» вернулся в Москву.

Как сообщал УНИАН, на акциях протеста "Он нам не царь", приуроченных к инаугурации Владимира Путина, были задержаны более тысячи человек по всей России.