В России ребенок утонул в стиральной машине

Мать девочки ненадолго оставила ребенка в помещении с открытой стиральной машиной вертикальной загрузки.

В российском селе Сунтар (Республика Саха) полуторагодовалый ребенок погиб после падения в стиральную машину.

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Как сообщается на сайте СУ Следкома РФ по республике Саха (Якутия), 11 мая в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненную водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея".

«По данным следствия, в вечернее время жительница села находилась дома со своей малолетней дочерью и занималась стиркой белья. Во время развешивания белья женщина покинула помещение, в котором осталась её дочь, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины без признаков жизни», - указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, в российском городе Иваново 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в школьном спектакле, ранил себя настоящим кинжалом, вместо бутафорского.