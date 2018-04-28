В России школьник во время театральной постановки пронзил себя настоящим кинжалом, который подсунула учительница

Парень находится в больнице в тяжелом состоянии.

В российском городе Иваново 16-летний школьник, исполняя роль Отелло в школьном спектакле, ранил себя настоящим кинжалом, вместо бутафорского.

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Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, инцидент произошел ещё 23 апреля. По данным следствия, указанный кинжал был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома.

Парня госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

"Следственным отделом по Октябрьскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении учительницы одной из школ областного центра о причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Московской области найдено тело 17-летного победителя столичной олимпиады по химии. Как сообщают российские СМИ, школьник погиб после проверки ФСБ РФ.