Сложности перевода: пользователей сети насмешила русская версия названия триллера "Terminal" (видео)

18:27, 05 апреля 2018
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Главную роль в фильме &quot;Конченая&quot; сыграет Марго Робби / скриншот

Читайте также"Возвращение в Простоквашино": новая серия мультфильма набрала 14 миллионов просмотровНа «Кинопоиске»и «Афише» также указано новое название, сообщает Meduza. Однако главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова сообщила, что в их базе фильм «Terminal» появился два года назад, и сотрудники сайта сами перевели название как «Конечная».

«Когда есть только англоязычное название, мы ставим свой вариант. Потом прокатчик часто меняет. Причем мы сейчас выяснили, что первое название скорее всего придумал новостной стажер, который работал месяц», — написала Сурганова.

В комментариях также предположили, что «Централ Партнершип» решил поменять название из-за того, что многие пользователи и так читали его как «Конченая», сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, в сети показали "трейлер" хоррор-фильма о "порохоботах".

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Теги: #трейлер