Сложности перевода: пользователей сети насмешила русская версия названия триллера "Terminal" (видео)

Изначально картина должна была называться "Конечная", однако в финальной версии трейлера название звучит как "Конченая".

Российская кинокомпания «Централ Партнершип» 5 апреля опубликовала дублированный трейлер неонуарного триллера «Terminal» с Марго Робби в главной роли. И пользователи соцсетей обнаружили, что в российский прокат фильм выйдет с названием «Конченая». Ранее название картины переводили как «Конечная».

Читайте также"Возвращение в Простоквашино": новая серия мультфильма набрала 14 миллионов просмотровНа «Кинопоиске»и «Афише» также указано новое название, сообщает Meduza. Однако главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова сообщила, что в их базе фильм «Terminal» появился два года назад, и сотрудники сайта сами перевели название как «Конечная».

«Когда есть только англоязычное название, мы ставим свой вариант. Потом прокатчик часто меняет. Причем мы сейчас выяснили, что первое название скорее всего придумал новостной стажер, который работал месяц», — написала Сурганова.

В комментариях также предположили, что «Централ Партнершип» решил поменять название из-за того, что многие пользователи и так читали его как «Конченая», сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, в сети показали "трейлер" хоррор-фильма о "порохоботах".