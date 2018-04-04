В сети показали "трейлер" хоррор-фильма о "порохоботах" (видео)

По предварительной информации, фильм будет иметь название "Тихое место: Атака ботов".

Трейлер самого страшного фильма этого киносезона о "самых противных созданиях" появился в сети.

Фильм будет иметь название "Тихое место: Атака ботов".

Его смонтировали на базе уже существующего, добавив к нему кадры из репортажей о Порошенко, а также снабдив угрожающе-атмосферным музыкальным сопровождением.

Во время ролика на экране мелькают главные тезисы и постулаты порохоботов: "у них есть единственное правило - ни слова о президенте и его друзьях", а также предупреждение "если ты рискнешь, то они придут за тобой".

Кроме этого указаны любимые клише и ярлыки порохоботов, которые они так любят навешивать на политических оппонентов: "зрадофилка", "агент Кремля", "юлефанка", "вата".

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Точная дата релиза фильма, а также актерский и режиссерский состав пока не указаны, или же скрыты ради их безопасности.

Справка УНИАН. Порохобот – активный интернет-пользователь, который в большей или меньшей степени поддерживает вектор власти и президента Петра Порошенко. Он зарегистрирован в большинстве популярных соцсетей и активно ими пользуется: пишет посты, ставит лайки, комментирует журналистские материалы или блоги, анализирует ситуацию в стране. Боты ведут свою деятельность как под фейковыми страницами, и так как реальные люди, часто – за деньги. Выделяют 3 вида порохоботов: оптимист, эксперт, бультерьер. Порохоботы появились несколько лет назад, когда рейтинг президента Украины Петра Порошенко начал стремительно падать.

Видео: Пороховница