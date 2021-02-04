Чебурек готовится из бараньего фарша.

Крымскотатарское блюдо чебурек очень полюбилось многим украинцам за его сытность, богатый аромат и хрустящее тесто. Своим рецептом чебурека поделился известный одесский ресторатор Савва Либкин, собственник ресторанов «Тавернетта», «Дача» и сети кафе «Компот». Он также рассказал, как правильно есть чебуреки: «Правильно есть чебурек – большое искусство. Нужно держать чебурек вертикально, так, чтобы сок оставался внутри, и с каждым укусом отпивать немного». Полное видео с приготовлением смотрите по ссылке.

Рецепт дачных чебуреков от Саввы Либкина

70 мл оливкового масла

1 л рафинированного подсолнечного масла

Зелень

Укроп, кинза, петрушка

Для фарша:

600 г зачищенной мякоти задней ножки ягненка;

100 г внутреннего жира или курдючного сала ягненка;

120 г репчатого лука;

50 мл холодной воды;

соль и перец вкусу.

Для теста:

1 кг муки высшего сорта

300 мл газированной воды

50 мл оливкового масла

соль

Для фарша ножку ягненка тщательно очищаем мякоть от жилок и пленок. Получается примерно 600 г мяса. Мясо порубить топориком до состояния фарша. Отдельно нарезаем мельчайшими кубиками немного курдючного или внутреннего бараньего жира. Репчатый лук натереть на терке. Смешать сало и мясо с луком, долить немного холодной воды, посолить и поперчить. Другие специи добавлять не нужно. Готовый фарш кладем в нулевую камеру холодильника на 30–40 минут, пока занимаемся тестом.

Читайте такжеХрустящие рыбные палочки - простой рецепт нежной рыбы в панировкеДля теста берем охлажденную газированную воду, немного оливкового масла, соль и мягкую местную муку высшего сорта. Замесить крутое тесто и разделить на кусочки по 80 г, скатать в шарики. Оставить шарики из теста на 30 минут под полотенцем. Затем каждый шарик раскатываем до толщины бумажного листа, смазываем кисточкой оливковым маслом и складываем вчетверо. Затем опять раскатываем и складываем. Отложить на 5 минут и ещё раз раскатать тесто в форме круга до толщины листа.

На половину круга ровным слоем распределяем 70 г фарша, отступив 1 см от края. Накрываем фарш второй половинкой теста и тщательно и аккуратно прижимаем края. На сковороде разогреть рафинированное подсолнечное масло до температуры примерно 120 °C. Обжариваем чебуреки на среднем огне до золотистого цвета и подаем с кинзой.

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Автор: Екатерина Пулатова