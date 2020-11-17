Простые аппетитные салаты для праздника.

Маринованные грибы - прекрасный компонент для сытных и разнообразных салатов. Их пикантный вкус с легкой кислинкой делает этот ингредиент "королем" блюда. Маринованные грибы в салате можно дополнить зеленью, овощами, мясными продуктами или сыром - таких рецептов много. Этот салат станет украшением вашего стола и разнообразит праздничный стол.

Салат с маринованными грибами и пекинской капустой

2 яйца.

200 г маринованных шампиньонов.

1 луковица.

1 небольшой кочан пекинской капусты.

3 веточки укропа или петрушки.

Соль и перец.

50 г майонеза.

Яйца отварить вкрутую, мелко нарезать. Шампиньоны нарезать на четвертинки, лук - полукольцами. Пекинскую капусту нашинковать. Капусту смешать с майонезом, выложить в формовочное кольцо на тарелку. Сверху выложить яйца, грибы, лук, посыпать зеленью.

Салат с маринованными грибами, виноградом и курицей

150 г куриного филе или ветчины.

5 яиц.

120–150 г маринованных шампиньонов.

150 г винограда.

80 г майонеза.

30 мл молока.

1 чайная ложка горчицы.

Соль и перец.

Курицу и яйца отварить до готовности, остудить и нарезать. Шампиньоны нарезать ломтиками, ягоды винограда разрезать пополам и удалить косточки. Курицу и яичные белки нарезать небольшими кубиками, а желтки размять вилкой с майонезом, молоком и горчицей.

В миску выложить маринованные грибы, курицу, яичные белки и виноград. Заправить соусом с желтками и майонезом, посолить и перемешать.

Салат с маринованными шампиньонами, ветчиной и сыром

2 картофелины.

2 моркови.

3 яйца.

100 г ветчины.

200 г маринованных шампиньонов.

1 пучок зелёного лука.

100 г плавленого сыра.

Майонезный соус.

Несколько веточек зелени.

Картофель, морковь и яйца отварить до готовности и остудить. Ветчину и грибы нарезать небольшими кусочками. Ветчину и грибы нарезать ломтиками, лук мелко порубить. Картошку, яйца, морковь и сыр натереть на крупной терке.

На тарелку положить кулинарное кольцо. Выложить слоями картошку, лук, сыр, грибы, ветчину, морковь и яйца. Каждый слой кроме последнего немного смазать майонезом. Сверху украсить зеленью.

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова