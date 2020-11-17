Маринованные грибы - прекрасный компонент для сытных и разнообразных салатов. Их пикантный вкус с легкой кислинкой делает этот ингредиент "королем" блюда. Маринованные грибы в салате можно дополнить зеленью, овощами, мясными продуктами или сыром - таких рецептов много. Этот салат станет украшением вашего стола и разнообразит праздничный стол.
Салат с маринованными грибами и пекинской капустой
- 2 яйца.
- 200 г маринованных шампиньонов.
- 1 луковица.
- 1 небольшой кочан пекинской капусты.
- 3 веточки укропа или петрушки.
- Соль и перец.
- 50 г майонеза.
Яйца отварить вкрутую, мелко нарезать. Шампиньоны нарезать на четвертинки, лук - полукольцами. Пекинскую капусту нашинковать. Капусту смешать с майонезом, выложить в формовочное кольцо на тарелку. Сверху выложить яйца, грибы, лук, посыпать зеленью.
Салат с маринованными грибами, виноградом и курицей
- 150 г куриного филе или ветчины.
- 5 яиц.
- 120–150 г маринованных шампиньонов.
- 150 г винограда.
- 80 г майонеза.
- 30 мл молока.
- 1 чайная ложка горчицы.
- Соль и перец.
Курицу и яйца отварить до готовности, остудить и нарезать. Шампиньоны нарезать ломтиками, ягоды винограда разрезать пополам и удалить косточки. Курицу и яичные белки нарезать небольшими кубиками, а желтки размять вилкой с майонезом, молоком и горчицей.
В миску выложить маринованные грибы, курицу, яичные белки и виноград. Заправить соусом с желтками и майонезом, посолить и перемешать.
Салат с маринованными шампиньонами, ветчиной и сыром
- 2 картофелины.
- 2 моркови.
- 3 яйца.
- 100 г ветчины.
- 200 г маринованных шампиньонов.
- 1 пучок зелёного лука.
- 100 г плавленого сыра.
- Майонезный соус.
- Несколько веточек зелени.
Картофель, морковь и яйца отварить до готовности и остудить. Ветчину и грибы нарезать небольшими кусочками. Ветчину и грибы нарезать ломтиками, лук мелко порубить. Картошку, яйца, морковь и сыр натереть на крупной терке.
На тарелку положить кулинарное кольцо. Выложить слоями картошку, лук, сыр, грибы, ветчину, морковь и яйца. Каждый слой кроме последнего немного смазать майонезом. Сверху украсить зеленью.
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