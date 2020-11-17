Салат с грибами маринованными / фото ua.depositphotos.com

Маринованные грибы - прекрасный компонент для сытных и разнообразных салатов. Их пикантный вкус с легкой кислинкой делает этот ингредиент "королем" блюда. Маринованные грибы в салате можно дополнить зеленью, овощами, мясными продуктами или сыром - таких рецептов много. Этот салат станет украшением вашего стола и разнообразит праздничный стол.

Салат с маринованными грибами и пекинской капустой

Маринованные грибы салат рецепты / фото YouTube-канал «Семейные рецепты»
  • 2 яйца.
  • 200 г маринованных шампиньонов.
  • 1 луковица.
  • 1 небольшой кочан пекинской капусты.
  • 3 веточки укропа или петрушки.
  • Соль и перец.
  • 50 г майонеза.

Яйца отварить вкрутую, мелко нарезать. Шампиньоны нарезать на четвертинки, лук - полукольцами. Пекинскую капусту нашинковать. Капусту смешать с майонезом, выложить в формовочное кольцо на тарелку. Сверху выложить яйца, грибы, лук, посыпать зеленью.

Салат с маринованными грибами, виноградом и курицей

Праздничные салаты с маринованными шампиньонами / фото сookinglight.com
  • 150 г куриного филе или ветчины.
  • 5 яиц.
  • 120–150 г маринованных шампиньонов.
  • 150 г винограда.
  • 80 г майонеза.
  • 30 мл молока.
  • 1 чайная ложка горчицы.
  • Соль и перец.

Курицу и яйца отварить до готовности, остудить и нарезать. Шампиньоны нарезать ломтиками, ягоды винограда разрезать пополам и удалить косточки. Курицу и яичные белки нарезать небольшими кубиками, а желтки размять вилкой с майонезом, молоком и горчицей.

В миску выложить маринованные грибы, курицу, яичные белки и виноград. Заправить соусом с желтками и майонезом, посолить и перемешать.

Салат с маринованными шампиньонами, ветчиной и сыром

Салаты с маринованными шампиньонами на праздник / фото ua.depositphotos.com
  • 2 картофелины.
  • 2 моркови.
  • 3 яйца.
  • 100 г ветчины.
  • 200 г маринованных шампиньонов.
  • 1 пучок зелёного лука.
  • 100 г плавленого сыра.
  • Майонезный соус.
  • Несколько веточек зелени.

Картофель, морковь и яйца отварить до готовности и остудить. Ветчину и грибы нарезать небольшими кусочками. Ветчину и грибы нарезать ломтиками, лук мелко порубить. Картошку, яйца, морковь и сыр натереть на крупной терке. 

На тарелку положить кулинарное кольцо. Выложить слоями картошку, лук, сыр, грибы, ветчину, морковь и яйца. Каждый слой кроме последнего немного смазать майонезом. Сверху украсить зеленью.

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Автор: Екатерина Пулатова