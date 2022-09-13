В сентябре на калиновых деревьях созревают яркие аппетитные ягоды. Польза калины хорошо известна с древности, ведь украинцы всегда очень чтили эту ягоду. УНИАН публикует витаминные рецепты заготовок из калины - варенья, настойки и компота.
Варенье из калины на зиму без варки
Благодаря отсутствию термической обработки это варенье сохраняет все полезные свойства ягод. Его можно добавлять в чай при простуде или повышении давления.
- Калина - 500 г.
- Сахар - 500 г.
Банки для варенья заранее простерилизовать и дать им обсохнуть. Калину тщательно промыть под проточной водой и перебрать ягоды. Желательно удалить хвостики на ягодах. Калину засыпать сахаром и перебить блендером или в мясорубке. Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.
Если хотите получить калиновое варенье без косточек, то ошпарьте ягоды кипятком, а затем протрите в пюре.
Настойка из калины
- Калина - 1,5 кг.
- Сахарная пудра - 1200 кг.
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
- Водка - 1 л.
Калину тщательно промыть и залить водкой, добавить половину сахарной пудры. Закупорить емкость и поставить в теплое место на 2 недели. За это время дважды встряхнуть жидкость. Процедить напиток через тройной слой марли. Отжать ягоды руками в напиток и удалить их остатки. Затем растворить в напитке вторую часть пудры и ванильный сахар. Настаивать не менее 2 месяцев. После этого настойка готова.
Крепость этого напитка составляет примерно 20%. А если заменить водку 50%-ым спиртом, то крепость настойки вырастет до 35%. Хранят напиток в бутылках в прохладном месте не более 2 лет.
Компот из калины
- Калина - 400 г.
- Вода - 2 л.
- Сахар - 100 г.
Калину тщательно и аккуратно промыть, чтобы не повредить ягоды. Выложить на дуршлаг. Выложить калину в кастрюлю и добавить сахар. Залить чистой водой и довести до кипения на сильном огне. Затем уменьшить огонь и варить компот 5 минут. Разлить горячий компот по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.