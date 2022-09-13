Варенье из калины и калиновая настойка - очень полезные сезонные угощения сентября.

В сентябре на калиновых деревьях созревают яркие аппетитные ягоды. Польза калины хорошо известна с древности, ведь украинцы всегда очень чтили эту ягоду. УНИАН публикует витаминные рецепты заготовок из калины - варенья, настойки и компота.

Варенье из калины на зиму без варки

Благодаря отсутствию термической обработки это варенье сохраняет все полезные свойства ягод. Его можно добавлять в чай при простуде или повышении давления.

Калина - 500 г.

Сахар - 500 г.

Банки для варенья заранее простерилизовать и дать им обсохнуть. Калину тщательно промыть под проточной водой и перебрать ягоды. Желательно удалить хвостики на ягодах. Калину засыпать сахаром и перебить блендером или в мясорубке. Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.

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Если хотите получить калиновое варенье без косточек, то ошпарьте ягоды кипятком, а затем протрите в пюре.

Настойка из калины

Калина - 1,5 кг.

Сахарная пудра - 1200 кг.

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Водка - 1 л.

Калину тщательно промыть и залить водкой, добавить половину сахарной пудры. Закупорить емкость и поставить в теплое место на 2 недели. За это время дважды встряхнуть жидкость. Процедить напиток через тройной слой марли. Отжать ягоды руками в напиток и удалить их остатки. Затем растворить в напитке вторую часть пудры и ванильный сахар. Настаивать не менее 2 месяцев. После этого настойка готова.

Крепость этого напитка составляет примерно 20%. А если заменить водку 50%-ым спиртом, то крепость настойки вырастет до 35%. Хранят напиток в бутылках в прохладном месте не более 2 лет.

Компот из калины

Калина - 400 г.

Вода - 2 л.

Сахар - 100 г.

Калину тщательно и аккуратно промыть, чтобы не повредить ягоды. Выложить на дуршлаг. Выложить калину в кастрюлю и добавить сахар. Залить чистой водой и довести до кипения на сильном огне. Затем уменьшить огонь и варить компот 5 минут. Разлить горячий компот по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками.

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