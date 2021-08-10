Сколько калины можно есть в день, чтобы лечебные свойства калины начали действовать в полную меру, и в каком виде лучше ее принимать – выяснил УНИАН.

Обычная калина богата на минералы, витамины и модные нынче антиоксиданты. В народной медицине используют даже ее кору, не говоря уже про ягоды и косточки калины.

Причем для наступления целебного эффекта в большинстве случаев достаточно пяти столовых ложек самих ягод – или три-четыре чашки отвара (чая) калины в день. Но сам курс лечения не должен быть продолжительным, предупреждают эксперты.

Какие болезни лечит калина и в каком виде ее лучше всего хранить и принимать, выяснил УНИАН.

Что лечит калина красная

Читайте такжеЧто приготовить из калины: подборка уникальных рецептовЧлен Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, wellness-диетолог с медицинским образованием Татьяна Кихтева в комментарии УНИАН объяснила, что калина давно пользуется в народной медицине для снижения артериального давления, при простудах, кашле, как слабительное средство и при гастритах с пониженной кислотностью.

"Так как калина содержит мощные антиоксиданты – витамин С, витамин А и каротиноиды, то ее употребление показано для профилактики онкологических заболеваний и просто сохранения молодости и красоты", – добавила Кихтева.

Калина: полезные свойства и противопоказания

В сырой калине много бета-каротина, есть рибофлавин, пантотеновая и фолиевая кислоты, калий, хлор, магний, кальций, марганец, молибден, железо, филлохинон (витамин К) и много других полезных веществ. В частности, в калине содержится полторы суточных нормы аскорбиновой кислоты.

Такой богатый состав обеспечивает широкий спектр полезных свойств этой ягоды:

противопростудный и антимикробный – калина вообще очень полезна для легких;

она сокращает продолжительность кровотечения и ускоряет процесс свертывания крови;

спазмолитический эффект;

успокаивает нервную систему;

прекрасно воздействует на кожу: ее соком выводят веснушки и угри.

А косточками калины в народе советуют лечить гипертонию, принимать их во время профилактического курса при заболеваниях сердца и атеросклероза. Также в интернете можно встретить немало рекомендаций лечить отваром или настоем из косточек калины судороги, склероз, болезни печени, желудочно-кишечного тракта и даже туберкулез. Считается, что перед употреблением их лучше всего обжарить. Но научных исследований о пользе калиновых косточек нет.

Противопоказания калины связаны с болезнями почек и подагрой (из-за высокого содержания пуринов в растении).

Как приготовить калину для лечения

"Калина содержит большое количество витамина С: в 100 граммах набирается 93% от его суточной потребности. Но витамин С – это самый нестабильный витамин из всех, он очень быстро окисляется и теряет свои свойства, если продукт проходит термическую обработку. Поэтому, чтобы сохранить этот витамин максимально, калину лучше всего замораживать и потом использовать в виде чаёв (растереть ягоду и залить кипятком, дать ей настояться 15-20 минут)", – посоветовала Кихтева.

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Автор: Диана Беловодская