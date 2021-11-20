Как хранить свеклу дома, чтобы всегда иметь доступ к витаминам - читайте на УНИАН.

Свекла - полезный и неприхотливый овощ, который можно вырастить даже в суровых условиях. Он не требует особого внимания, зато, созрев, радует и вкусом, и полезными свойствами. Все время ходить в магазин за свеклой неудобно, гораздо проще - создать у себя дома маленький овощной склад. УНИАН расскажет, как хранить свеклу, чтобы не вяла и всегда оставалась свежей.

Ранее мы делились секретом, как хранить морковь в квартире.

Как хранить свеклу на зиму в погребе - советы огородников

Погреб или подвал - наиболее подходящее место для такого овоща. Температура там держится в диапазоне от 0 до +2ºС, а уровень влажности не позволяет корнеплоду замерзать. Особенно важно обеспечить овощам нужные условия в первые два месяца хранения, иначе ботва начнет прорастать, а это отразится на сохранности свеклы.

Важное условие - располагать корнеплод стоит не ниже, чем на 10-15 см от уровня пола.

Сколько можно хранить свеклу в погребе в ящиках

Больше всего подойдут компактные емкости с отверстиями - пластиковые или деревянные. Можно выложить в ящики только свеклу или смешать ее с картофелем, укладывая ровным слоем сверху. Картофелю нужна сухая среда - во влажной он быстро портится, а свекла "вытягивает" лишнюю влагу из овощей.

Читайте такжеКак хранить лук в городской квартире: полезные советы для хозяюшекКак хранить свеклу в песке

Для этого метода тоже используются ящики, только не пустые. Корнеплоды необходимо сложить в емкости и пересыпать древесной золой или песком. Если используете песок, то сначала прокалите его, чтобы не занести инфекцию. Опытные садоводы утверждают, что лучше всего для такого способа подходит речной песок.

В качестве альтернативы можно использовать поваренную соль. "Посолите" свеклу в ящиках или обмакните корнеплоды в солевой раствор, просушите и закладывайте на хранение.

Как хранить свеклу на зиму в погребе на полке

Один из самых простых вариантов - выложить свеклу "пирамидками" на полках. Только поверхность необходимо застелить соломой или мешковиной. При этом, убедитесь, что корнеплоды не контактируют со стенками погреба или верхними полками.

Как хранить свеклу на зиму в пакетах

Такой способ подойдет, если у вас небольшой подвал или погреб и в нем не слишком много места. Главное правило - ставить мешки не на пол, а на деревянные подставки или кирпичи. В одном мешке должно находиться не более 40 кг свеклы.

Где хранить свеклу в квартире - надежные места

Часто бывает так, что дача находится далеко от дома, а погреба нет вообще. Тогда хранение свеклы в городской квартире - вполне приемлемый вариант. Вероятно, всю зиму поддерживать их не удастся, но 3-4 месяца - реальный срок.

Как хранить свеклу на балконе

Данный вариант подходит только тем людям, у которых балкон застеклен и защищен от морозов, в таком случае свеклу получится сохранить до самой весны. Корнеплоды необходимо сложить в ящик с песком и рядом оставить теплое одеяло.

Если же на балконе у вас холодно и есть вероятность подмерзания овощей, то утеплите ящики пенопластом.

Как хранить свеклу дома без балкона

Для того, чтобы заготовить овощи на зиму и обеспечить их сохранность, найдите в квартире прохладное темное место вдали от батарей. Лучше использовать все те же ящики с песком или опилками.

Еще можно хранить свеклу в холодильнике, если обернуть каждый плод в пергамент или фольгу. В таком виде их можно хранить 3-4 месяца без потери вкусовых качеств.

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Автор: Кристина Кащавцева