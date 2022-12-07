Пирог на чайной заварке - необычный, но очень простой в приготовлении десерт.

Чайный пирог - очень необычный и простой в приготовлении десерт, который готовится из обычного черного чая. В качестве начинки для такого пирога обычно используют варенье или орехи. Такая выпечка очень выручит, когда на кухне не осталось ничего кроме муки, чая и остатков варенья, но хочется чего-то сладкого.

Мы подготовили два рецепта чайного пирога - с яйцом и постный. Оба рецепта очень вкусные, но с яйцом этот десерт получается более пышным.

Чайный пирог с вареньем и яйцом

Пшеничная мука - 300 г.

Чай черный крепкий - 200 г.

Варенье - 170 г.

Сахар - 180 г.

Яйцо крупное - 1 шт.

Подсолнечное масло - 2 стол.л.

Сода или разрыхлитель - 1 чайн.л.

Варенье для пирога можно выбрать любое - десерт в любом случае будет вкусным. Но учитывайте, что ягодное варенье может поменять цвет теста на серый. Сахара можно взять меньше, если варенье очень сладкое.

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Заварите 200 г крепкого черного чая. В миске взбейте сахар с яйцом до пышной пены. Чем лучше взбито яйцо - тем пышнее будет пирог. При постоянном размешивании влейте во взбитое яйцо горячий чай. Помешивать надо, чтобы яйцо не свернулось.

Влейте подсолнечное масло и варенье, перемешайте до однородности. Затем всыпьте просеянную муку и перемешайте тесто до однородности. В самом конце всыпьте в тесто соду, если варенье с ягодами или лимоном, или разрыхлитель.

Форму для выпечки смажьте маслом и влейте тесто. Выпекайте пирог 40 минут при 180°. Проверяйте готовность зубочисткой. Если верх румяный, а внутри пирог сырой - накройте его фольгой.

Чайный пирог постный с орехами и вареньем

Чай черный - 250 мл.

Варенье любое - 3 ст.л.

Сахар - 60 г.

Мука - 250 г.

Щепотка соли.

Разрыхлитель - 16 г.

Подсолнечное масло - 3 ст.л.

Орехи - 50 г.

Заварить и остудить крепкий черный чай. Смешать остывший чай с щепоткой соли, вареньем и сахаром. Влить масло, добавить разрыхлитель и уксус. Вмешать муку и рубленные орехи. Тесто должно быть густым, чтобы в нем стояла ложка. Форму для запекания смазать маслом. Поставить пирог в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

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