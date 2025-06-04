Чтобы реализовать это намерение, Москва хочет посадить в Кишиневе пророссийское правительство.

Россия хочет развернуть 10 000 военных в сепаратистском регионе Приднестровье на границе с Украиной, для чего сначала Кремль попытается посадить прокремлевское правительство в Молдове. Об этом в комментарии Financial Times заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, который сослался на данные разведки.

По словам Речана, Россия активно вмешивается в предвыборный процесс - в сентябре Молдова проведет парламентские выборы. Целью Кремля является установление в стране дружественного Москве правительства, которое бы позволило развернуть в Приднестровье больше российских солдат.

"Это огромные усилия, направленные на подрыв молдавской демократии. Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровье", - сказал Речан, правительство которого поставило целью вступление Молдовы в ЕС.

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Вмешательство Москвы включает онлайн-пропаганду и незаконные денежные переводы партиям и избирателям, говорит премьер. По его словам, в прошлом году Россия потратила эквивалент 1% ВВП Молдовы на кампании политического влияния в этой стране.

"Вы можете представить, каким рычагом влияния и давлением на юго-западную часть Украины станут эти 10 000 военнослужащих", - сказал Речан.

Как отмечает Financial Times, Россия разместила свой военный контингент в Приднестровье после его отделения от Молдовы в 1992 году. С тех пор российские силы здесь значительно сократились и сейчас, по оценкам, составляют около 1500 военнослужащих. Однако почти все они являются местными жителями с российским паспортом, тогда как непосредственно из России туда делегировано лишь небольшое количество офицеров.

"Сейчас их силы там почти бессмысленны. Но с большим военным присутствием в Приднестровье, которое может позволить [новое молдавское] правительство, склонное к России, они могут консолидироваться", - сказал Речан.

Ситуация вокруг Приднестровья

Как писал УНИАН, в феврале прошлого года сепаратисты Приднестровья публично обратились к Кремлю с призывом спасти их от экономической блокады и "геноцида" со стороны законного правительства Молдовы.

А уже этой зимой Россия остановила поставки газа в Приднестровье, требуя от правительства Молдовы покрыть газовые долги, которые накопили сепаратисты. При этом по приказу из Москвы сепаратисты отказались покупать газ, который им предлагала Европа и Молдова.

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