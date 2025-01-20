Вадим Красносельский заявил, что люди должны получить газ и элекроэнергию.

Представитель непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что регион согласен получать газ от молдавской госкомпании "Молдовагаз", и готов платить за него.

По его словам, "Тираспольтрансгаз" 18 января направил соответствующее обращение в Кишинев.

"Чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свое жилье, и чтобы вся социальная инфраструктура также получала выгоду от тепла и электроэнергии, я согласился с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента, чтобы газ Приднестровью поставляла компания "Молдовагаз", – говорится в сообщении Красносельского в Telegram.

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При этом он заверил, что доставка "голубого топлива" также будет оплачена.

Энергетический кризис в Приднестровье - главные новости

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину в Москве обвинилии Молдову в неуплате долгов, что стало причиной останавки поставок газа.

При этом от действий России пострадало непризнанное Приднестровье - люди остались без газа, отопления и горячей воды.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь региону в преодолении гуманитарного кризиса, но не видит реакции от тех, кто контролирует ситуацию. Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Тирасполя отказались от помощи ЕС и Молдовы.

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