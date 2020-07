У Трампа проиллюстрировали "хаос и насилие" фотографией с Революции достоинства

Реклама размещена от имени страницы Evangelists for Trump, которая оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC.

В рекламе президента США Дональда Трампа показали фото с украинской Революции достоинств, таким образом проиллюстрировав якобы «хаос и насилие». Об этом сообщает ВВС Украина. Реклама размещена от имени страницы Evangelists for Trump, которая оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC. Ее показ запущен 21 июля. Потенциальный охват рекламы может составить более одного миллиона человек. Бывший спикер Хиллари Клинтон, соучредитель компании AccountableTech Джесси Лерих обратил на это внимание в своем Twitter. "Новое объявление Трампа о хаосе и насилии изображает полицейского, на которого нападают протестующие... Только это фотография из Киева 2014 года, когда бандиты Януковича пытались подавить демократическое восстание", - написал он. Напомним, голосование на выборах президента США пройдет 3 ноября 2020 года. Республиканцы традиционно поддерживают действующего президента от своей партии, если он планирует идти на второй срок, поэтому Дональд Трамп может рассчитывать на то, что ему в праймериз участвовать не придется. Демократическую партию США на президентских выборах будет представлять бывший вице-президент Штатов Джо Байден. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter