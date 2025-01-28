Речь идет о возможном совершении Умеровым уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство против министра обороны Украины Рустема Умерова из-за возможного злоупотребления властью.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро. Отмечается, что соответствующее производство было зарегистрировано после заявления Центра противодействия коррупции от 27 января о возможных противоправных действиях министра. В частности, речь шла о возможном совершении Умеровым уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

В то же время "Радио Свобода" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос журналистов пишет, что было начато производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром из-за его отказа продлить контракт с главой Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой и отзыва двух членов Наблюдательного совета АОЗ Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

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"По результатам рассмотрения заявления (от Центра противодействия коррупции, – ред.) принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.364 УК Украины", – говорится в ответе бюро.

В то же время в НАБУ напомнили о презумпции невиновности министра обороны Украины.

"Радио Свобода" отмечает, что статья ч.2 ст.364 УК Украины предусматривает наказание для должностных лиц в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в Минобороны: вы могли это пропустить

28 января 2025 года Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова. Он отвечал за вопросы закупок.

Несколькими днями ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что принял ряд кадровых решений, поскольку последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами происходили политические игры, "сливы" контрактов и информации.

В частности, он заявил, что контракт с Мариной Безруковой, которая возглавляла Агентство оборонных закупок, Министерство обороны не продлевает. Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. Он также сообщил, что Министерство обороны отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета.

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