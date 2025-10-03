Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко заявил, что народный депутат Даниил Гетманцев пытается осуществить диверсию против системы государственного управления.

По словам Стерненко, действия Гетманцева могут ухудшить ситуацию в госслужбе, которая и без того остается непрестижной, а низкие заработные платы увеличивают риски коррупции.

"Это действительно диверсия против государства. Иначе не назвать", - подчеркнул активист.

Стерненко также напомнил, что Гетманцев ранее критиковал защиту украинского языка, называя его "фашизмом".

Ранее Гетманцев работал помощником предателя Украины и российского агента Владимира Сивковича.