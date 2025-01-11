В ходатайстве доставлять нардепа на заседание Верховной Рады отказано.

Народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, который обвиняется в госизмене, должно быть предоставлено право на осуществление депутатских полномочий. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. В Службе безопасности Украины добавили, что выполнение Шуфричем депутатских полномочий будет реализовано в пределах возможностей его пребывания в изоляторе, например он может готовить письменные обращения и запросы, пишет Украинская правда.

"Суд обязал предоставить право на осуществление депутатских полномочий народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, который обвиняется в госизмене. Шуфрич, который сейчас находится в СИЗО и обвиняется в государственной измене, подал ходатайство, что хочет выполнять свои депутатские полномочия", - написал Гончаренко.

Он отметил, что суд отказал в том, чтобы Шуфрич участвовал в заседаниях Рады физически, однако "обязал предоставить ему право выполнять депутатские полномочия в рамках его пребывания в следственном изоляторе".

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"Также суд направил постановление в Верховную Раду для консультаций", - добавил Гончаренко.

СБУ пояснила, что выполнение Шуфричем депутатских полномочий может включать "подготовку и отправку письменных обращений, запросов и т.д.".

"Нестор Шуфрич продолжит содержаться под стражей в следственном изоляторе СБУ и на него будут распространяться общие обязанности заключенного. Выполнение им депутатских полномочий будет реализовано в пределах возможностей пребывания в изоляторе СБУ. В частности, это подготовка и отправка письменных обращений, запросов и т.д.", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

И добавили, что в ходатайстве доставлять нардепа на заседание Верховной Рады отказано.

В чем обвиняют Шуфрича

Как сообщал ранее УНИАН, народный депутат Украины Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Правоохранители собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности Шуфрича. По информации СБУ Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

Кроме того, Шуфрича заподозрили в том, что он финансировал Росгвардию. Как сообщили в СБУ, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории оккупированного Крыма. Только за три месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

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