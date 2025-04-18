Всего по городу оккупанты выпустили три ракеты "Искандер" с кассетными боеприпасами.

При ударе по Харькову российская ракета взорвалась в воздухе умышленно - с целью нанести как можно больше вреда.

Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре. "При осмотре установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью как можно большего поражения гражданских объектов", - детализировал представитель облпрокуратуры.

Он сообщил, что всего по городу враг применил 3 баллистические ракеты "Искандер" осколочно-фугасного действия, в результате чего под ударом оказалось гражданское предприятие и жилые спальные кварталы. Повреждены более 50 многоквартирных жилых домов и более 30 автомобилей.

По словам представителя прокуратуры, по состоянию на сейчас пострадали 52 гражданских лица, среди них 5 детей в возрасте 2, 4, 14, 16 и 17 лет. "Один человек - мужчина 78 лет погиб. Он спал в своей квартире", - рассказал спикер.

Ракетный удар по Харькову

Сегодня утром РФ ударила баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Харькову. В результате удара один человек погиб, количество раненых постоянно растет и уже перевалило за полсотни.

Комментируя удар городской председатель Игорь Терехов отметил, что россияне атаковали Харьков тремя баллистическими ракетами "Искандер". Одна из них взорвалась в воздухе прямо у окон жилой 16-этажки.

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