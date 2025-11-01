В так называемый "санкционный список" России попали как действующие высокопоставленные чиновники, так и бывшие министры.

Правительство России ввело санкции против ряда украинских высокопоставленных чиновников. Как заявили в Кремле, ограничения против украинских политиков будут носить экономический характер. На сайте российского правительства уже опубликовано "постановление".

Примечательно, что в так называемый санкционный список России попала действующий премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Также в этот перечень входят и другие чиновники, а именно:

Министр финансов Украины Сергей Марченко;

Министр экономики Украины Алексей Соболев;

Советник министра обороны Украины Александр Кубраков;

Бывший министр юстиции Украины Денис Малюська;

Бывший министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Кроме действующих и бывших чиновников, страна-агрессор ввела "санкции" и против генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александра Илькова, бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, директора Офиса реформ Татьяны Ковтун и уполномоченной по вопросам гендерной политики в правительстве Екатерины Левченко.

Санкции против России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что онлайн-банк Revolut, который зарегистрирован в Литве, начал сообщать клиентам-россиянам, которые не имеют временного вида на жительство или гражданства страны ЕС, о закрытии счетов. В банке объясняют, что это связано с введенным Евросоюзом 19-м пакетом санкций против России. Согласно сообщению, до 31 декабря 2025 года пользователю запрещено вносить деньги, расплачиваться картой, снимать наличные в банкомате и отправлять деньги на другие счета Revolut. До этого гражданам РФ можно было открыть счет в этом банке, если они имели европейский вид на жительство или долгосрочную национальную визу категории D.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что санкции США в отношении российских компаний начнут действовать 20 ноября 2025 года. Зеленский добавил, что после этой даты страна-агрессор может потерять 50 млрд долларов в 2026 году. В то же время, украинский лидер подчеркнул важность влиять на третьи страны, которые продолжают торговать с Россией. В частности, Зеленский вспомнил Китай, потому что эта страна импортировала на 120 млрд, поэтому является крупнейшим игроком и помощником для РФ в войне против Украины.

