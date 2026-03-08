Три знака Зодиака столкнутся с тяжелыми испытаниями на следующей неделе

В списке есть представители знака Стрелец.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 года сулит испытания некоторым знакам Зодиака. Период может оказаться непростым, однако после него многое начнёт складываться легче, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Это хороший момент для того, чтобы пересмотреть планы, что-то доработать или исправить. Также не исключено, что в эти дни могут напомнить о себе события прошлого или люди, с которыми вы давно не общались. Подобные ситуации – естественная часть ретроградного цикла Меркурия.

Стрелец

Начало недели может принести Стрельцам сложности в общении. Возможны споры или напряжение с коллегой либо с кем-то важным для вас. Квадрат Луны с Марсом и Меркурием в начале недели в сочетании с ретроградным Меркурием способен усилить раздражение и привести к недопониманию. Поэтому особенно важно следить за тем, как и что вы говорите, особенно в вопросах, связанных с работой.

Стрельцы часто действуют импульсивно и говорят прямо, однако на этой неделе лучше проявить сдержанность. Не каждую мысль стоит сразу озвучивать. Если слова собеседника кажутся вам непонятными, постарайтесь спокойно попросить пояснений.

К концу недели соединение Меркурия и Марса может усилить напряжение. Поскольку Меркурий всё ещё ретрограден, возрастает вероятность путаницы или чрезмерной сосредоточенности на собственных амбициях. Важно сохранять спокойствие и не позволять эмоциям управлять ситуацией. Этот непростой период скоро завершится, и после этой недели многое действительно станет проще.

Козерог

На этой неделе Козероги могут столкнуться с трудностями в общении и внутренним сопротивлением переменам, особенно в вопросах, связанных с домом и личными делами. Ретроградный Меркурий проходит по вашему третьему дому – сектору коммуникации, а к нему присоединяются Солнце и Марс. Такое скопление планет создаёт сильное энергетическое напряжение, которое может проявляться в виде раздражения или резких разговоров.

Если возникнут задержки, недопонимание или путаница, постарайтесь спокойно прояснить важные моменты. Подобные ситуации сейчас являются частью ретроградного периода и не означают провала или серьёзных проблем. Иногда достаточно проявить больше терпения и внимательности к словам других людей.

Кроме того, положение Сатурна и Нептуна в секторе дома может заставить пересмотреть границы между личной жизнью и карьерой. Возможно, возникнут старые нерешённые вопросы, которые потребуют обсуждения. Не замыкайтесь и не исключайте других из диалога. Иногда достаточно попросить больше ясности и открытости. Постепенный, поэтапный подход поможет справиться с ситуацией, и уже после этой недели напряжение начнёт спадать.

Рыбы

Из-за ретроградного Меркурия в первом доме Рыбы могут чувствовать внутреннюю неуверенность или ощущение, что события вокруг развиваются странно и непредсказуемо. Вам может быть сложно понять, куда двигаться дальше, однако это временное состояние, и после этой недели ситуация станет гораздо яснее.

Ретроградный Меркурий – это время для размышлений и переоценки. Сейчас не лучший момент для начала новых проектов или рискованных решений. Солнце в первом доме усиливает внимание к вашей личности, а Марс может добавить раздражительности, особенно ближе к концу недели.

Поэтому в ближайшие дни лучше сосредоточиться на себе и на текущих делах, не пытаясь строить далеко идущие планы. Полезно заниматься повседневными задачами, составлять списки дел и постепенно выполнять их. Если напряжение начинает накапливаться, помогут прогулки, физическая активность или любые способы восстановить внутреннее равновесие. Если вы сосредоточитесь на самом необходимом, эта неделя пройдёт спокойнее, а всё остальное можно будет решить позже.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: