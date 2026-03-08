Три знака Зодиака столкнутся с тяжелыми испытаниями на следующей неделе

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 года сулит испытания некоторым знакам Зодиака. Период может оказаться непростым, однако после него многое начнёт складываться легче, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Это хороший момент для того, чтобы пересмотреть планы, что-то доработать или исправить. Также не исключено, что в эти дни могут напомнить о себе события прошлого или люди, с которыми вы давно не общались. Подобные ситуации – естественная часть ретроградного цикла Меркурия.
Стрелец
Начало недели может принести Стрельцам сложности в общении. Возможны споры или напряжение с коллегой либо с кем-то важным для вас. Квадрат Луны с Марсом и Меркурием в начале недели в сочетании с ретроградным Меркурием способен усилить раздражение и привести к недопониманию. Поэтому особенно важно следить за тем, как и что вы говорите, особенно в вопросах, связанных с работой.
Стрельцы часто действуют импульсивно и говорят прямо, однако на этой неделе лучше проявить сдержанность. Не каждую мысль стоит сразу озвучивать. Если слова собеседника кажутся вам непонятными, постарайтесь спокойно попросить пояснений.
К концу недели соединение Меркурия и Марса может усилить напряжение. Поскольку Меркурий всё ещё ретрограден, возрастает вероятность путаницы или чрезмерной сосредоточенности на собственных амбициях. Важно сохранять спокойствие и не позволять эмоциям управлять ситуацией. Этот непростой период скоро завершится, и после этой недели многое действительно станет проще.
Козерог
На этой неделе Козероги могут столкнуться с трудностями в общении и внутренним сопротивлением переменам, особенно в вопросах, связанных с домом и личными делами. Ретроградный Меркурий проходит по вашему третьему дому – сектору коммуникации, а к нему присоединяются Солнце и Марс. Такое скопление планет создаёт сильное энергетическое напряжение, которое может проявляться в виде раздражения или резких разговоров.
Если возникнут задержки, недопонимание или путаница, постарайтесь спокойно прояснить важные моменты. Подобные ситуации сейчас являются частью ретроградного периода и не означают провала или серьёзных проблем. Иногда достаточно проявить больше терпения и внимательности к словам других людей.
Кроме того, положение Сатурна и Нептуна в секторе дома может заставить пересмотреть границы между личной жизнью и карьерой. Возможно, возникнут старые нерешённые вопросы, которые потребуют обсуждения. Не замыкайтесь и не исключайте других из диалога. Иногда достаточно попросить больше ясности и открытости. Постепенный, поэтапный подход поможет справиться с ситуацией, и уже после этой недели напряжение начнёт спадать.
Рыбы
Из-за ретроградного Меркурия в первом доме Рыбы могут чувствовать внутреннюю неуверенность или ощущение, что события вокруг развиваются странно и непредсказуемо. Вам может быть сложно понять, куда двигаться дальше, однако это временное состояние, и после этой недели ситуация станет гораздо яснее.
Ретроградный Меркурий – это время для размышлений и переоценки. Сейчас не лучший момент для начала новых проектов или рискованных решений. Солнце в первом доме усиливает внимание к вашей личности, а Марс может добавить раздражительности, особенно ближе к концу недели.
Поэтому в ближайшие дни лучше сосредоточиться на себе и на текущих делах, не пытаясь строить далеко идущие планы. Полезно заниматься повседневными задачами, составлять списки дел и постепенно выполнять их. Если напряжение начинает накапливаться, помогут прогулки, физическая активность или любые способы восстановить внутреннее равновесие. Если вы сосредоточитесь на самом необходимом, эта неделя пройдёт спокойнее, а всё остальное можно будет решить позже.
