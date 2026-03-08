Рекордный friendly fire: этот истребитель не проиграл ни одного боя, но был ошибочно сбит

Над Кувейтом три американских истребителя F‑15E Strike Eagle были ошибочно сбиты союзным самолетом F/A‑18 Hornet.

Один из самых известных американских истребителей – McDonnell Douglas F‑15 Eagle – за десятилетия службы одержал более 100 побед в воздушных боях и ни разу не был сбит вражеским самолетом. Однако недавний инцидент во время боевых действий на Ближнем Востоке поставил рядом с этим рекордом символическую "звездочку", пишет Slash Gear.

По предварительным данным, на начальном этапе конфликта с Ираном в рамках операции "Эпическая ярость" три истребителя F‑15E Strike Eagle ВВС США были случайно сбиты союзными силами. Инцидент произошел в воздушном пространстве над Кувейтом.

"Дружественный огонь" в небе

Сначала в сети появились видео, на которых видны поврежденные F-15, падающие, а также кадры катапультирования американских пилотов. Впоследствии Центральное командование США подтвердило, что самолеты были ошибочно поражены союзными силами.

Видео дня

По информации военных, все шесть членов экипажа трех самолетов успешно катапультировались и были эвакуированы без серьезных травм.

По предварительному анализу, удары могли быть нанесены ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя F/A‑18 Hornet. Такие ракеты, вероятно, попали в хвостовую часть самолетов, что позволило экипажам спастись.

Хаос во время атак дронов

Инцидент произошел в сложной боевой обстановке. Воздушное пространство над Кувейтом было перегружено авиацией коалиции и атаками иранских беспилотников.

Эксперты предполагают, что ошибка могла возникнуть из-за проблем с системами распознавания "свой-чужой" (IFF), которые должны предотвращать подобные случаи.

Масштабная операция США

По данным Центрального командования США, по состоянию на начало марта в операции "Эпическая ярость" было задействовано более 200 боевых самолетов, в частности истребители F-15 Eagle и F/A-18 Hornet.

Кроме того, в миссиях против иранских целей участвовали стратегические бомбардировщики B‑2 Spirit и B‑52 Stratofortress.

Вас также могут заинтересовать новости: