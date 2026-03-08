Клещи могут подстерегать прямо в квартире: какие места стоит тщательно проверить

В доме есть места, где этим насекомым комфортно размножаться.

Обычно клещей мы опасаемся в лесах и парках. Но они могут проникать и в дома и находить там удобные места для размножения. Чаще всего это происходит, когда люди случайно заносят их на одежде, обуви или домашние животные на своей шерсти. Об этом пишет WP Kobieta.

В статье говорится, что в таких условиях паразиты могут найти благоприятное место для размножения, а их яйца способны выживать несколько дней. Периоды наибольшей активности клещей приходятся на май-июнь и сентябрь-октябрь, причем осенний период люди часто игнорируют.

Как отмечает автор, укусы клещей обычно безболезненны, однако они могут переносить опасные болезни. Поэтому стоит принимать профилактические меры как на улице, так и дома.

Видео дня

"Даже незначительная небрежность при уборке или недостаточное внимание к домашним животным могут привести к появлению в квартире своеобразного "расплодника" клещей", - подчеркнуло издание и объяснило, где могут прятаться клещи в квартире и как этому предотвратить.

Где в доме стоит проверять в первую очередь

Плинтусы. Пространство у пола часто накапливает влагу и пыль - их клещи могут использовать как укрытие.

у пола часто накапливает влагу и пыль - их клещи могут использовать как укрытие. Нижние части штор. В этих местах насекомые любят прятаться и потенциально могут откладывать яйца, которые напоминают маленькие полупрозрачные шарики.

этих местах насекомые любят прятаться и потенциально могут откладывать яйца, которые напоминают маленькие полупрозрачные шарики. Дверные и оконные рамы, края ковров. Труднодоступные места реже убирают, и это может способствовать выживанию клещей.

Труднодоступные места реже убирают, и это может способствовать выживанию клещей. Возле лежанок домашних животных и мебели. Здесь паразиты могут спрятаться после попадания в дом.

Как предотвратить появление клещей в доме

Регулярно пылесосить пол, ковры, дорожки и такие труднодоступные места, как плинтусы и оконные рамы. После уборки мешок или контейнер пылесоса следует сразу опорожнить. Одежду, постельное белье и подстилки для животных нужно стирать при высокой - более 60°C - температуре. Рамы дверей и окон, подоконники и пол можно протирать разбавленным уксусом или спиртом. Эффективными могут быть также эфирные масла: лавандовое, тимьяновое, цитронелловое, гвоздичное и масло чайного дерева. Их можно распылять в помещении или в безопасном количестве наносить на животных. Регулярное купание домашних любимцев, проверка шерсти после прогулок и использование противоклещевых ошейников или капель уменьшают риск занесения паразитов в дом. Проветривать помещение, выставлять ковры и лежанки на солнце, поддерживать чистоту комнатных растений. Тщательно проверять одежду и обувь после возвращения из леса или парка.

Ранее УНИАН писал о 5 местах во дворе, которые могут привлекать клещей. Отмечалось, что нужно остерегаться опавших листьев, высокой травы, компостных ям, кустов и различных зарослей.

Также мы рассказывали о лучших методах борьбы с клещами. Один из них - посыпание вокруг участка порошком серы. В качестве профилактики можно посадить жасмин и пуховку. Также важно не забывать вовремя косить и поддерживать чистоту на участке.

Вас также могут заинтересовать новости: