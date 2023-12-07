Кому-то откровенно хочется устроить "Майдан-3" и "Минск-3", считает политический эксперт Валентин Гладких.

Петр Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намеревался через него передать рф и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Валентин Гладких.

"Порошенко должен был доложить Орбану, а точнее через Орбана другим заинтересованным лицам, которые, к сожалению, имеются не только в Москве, о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру. Опыт подписания капитулянтских минских соглашений у него уже есть", – отмечает Валентин Гладких.

Политический эксперт также сопоставляет визит бывшего президента Украины к венгерскому премьеру, которого принято считать откровенно пророссийским политиком, с заявлениями окружения Порошенко и его бывших подчиненных.

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"Они сеют "зраду" и откровенно капитулянтские настроения, расшатывают страну, готовят государство к смуте и сдаче врагу. Вот несколько примеров. Леша Гончаренко, бывший одесский регионал, годами топивший за русский язык и Януковича, а теперь нардеп ПЕС, говорит: "Я очень обеспокоен. Почему? Посмотрите на фронт. Он не меняется. Год не меняется. Но за это заплачено огромным количеством жизней... Украина не может воевать "сколько нужно". Это будет катастрофа", - приводит слова нардепа эксперт.

Гладких также процитировал Главнокомандующего ВСУ времен Порошенко.

"Господин Муженко дает такую оценку действиям украинских военных: "Мы все ожидали, что удачно проведем это контрнаступление в этом году и выйдем на государственные границы Украины 1991 года. Ну, должно быть, это была ошибка". Интересно, а когда Петр Алексеевич заявлял, что закончит АТО через неделю, это не было ошибкой?", - пишет Гладких.

Гладких также отмечает, что если послушать окружение Порошенко, Украине пора подписывать акт о капитуляции.

"Болтовство всех этих "петрушек" об усталости и переговорах, конечно, не приведет к переговорам, но "окно Овертона" приоткрывает и подпитывает соответствующие настроения среде "уставших от войны", прежде всего тех, которые готовы на любой вариант ее завершения… Словом, кому-то откровенно хочется устроить "Майдан-3" и "Минск-3", со всеми последствиями для государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, кажется этим персонажам вполне приемлемой платой. Этим людям не нужна победа Украины", - резюмирует Гладких и добавляет, что разговоры о "Минск-3" могут закончиться 111 ст. ККУ "Государственная измена".

Как сообщалось ранее, правоохранители заявили, что встречу Порошенко с Орбаном Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины. Поэтому спецслужба обратилась в Офис Президента, правительство и Верховную Раду с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку.