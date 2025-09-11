Сийярто заверил, что Венгрия стремится к хорошим отношениям со всеми своими соседями.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка впервые на новой должности встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Реакция Качки

"Благодарю вас, Петер Сийярто за откровенность и конструктивный дух нашей первой личной встречи", - написал Качка.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции отметил, что, в частности, были подведены итоги двусторонних консультаций по правам национальных меньшинств в нашей стране. Он заверил, что по этому вопросу нет проблем по существу. Более того, он подчеркнул, что уже есть решения по всем 11 пунктам, которые поднимала Венгрия.

"Мы заинтересованы в более всеобъемлющем диалоге с Венгрией по вопросам политики в отношении национальных меньшинств", - добавил Качка.

Также вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции поделился, что было обсуждено сотрудничество в области энергетики, чтобы сократить, а затем и полностью прекратить поставки российских газа и нефти в Европейский Союз.

Кроме того, Качка заявил, что был достигнут прогресс в обсуждении будущего Украины в Евросоюзе.

"Действительно содержательный и прагматичный разговор, направленный на будущее сотрудничество! Мы сформулировали повестку дня для нашего диалога, в частности, на высшем уровне", - резюмировал Качка.

Реакция Сийярто

Сийярто же высказался о встрече гораздо более сдержанно. На своей странице в соцсети X глава МИД Венгрии написал, что Венгрия стремится к хорошим отношениям со всеми своими соседями, включая Украину. Тем не менее он считает, что отношения между Будапештом и Киевом сейчас не в лучшем состоянии.

"И ответственность за это полностью лежит на Киеве", - добавил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, Украина якобы лишила украинское меньшинство права использовать свой родной язык, а также ставит под угрозу свою энергетическую безопасность. Также Сийярто заявил, что Украина якобы "втягивает Венгрию в войну против ее воли".

"Тем не менее, мы поддерживаем позитивные шаги, которые укрепляют доверие. В Будапеште открылась двуязычная венгерско-украинская школа, мы приняли 12 500 украинских детей в летних лагерях, а новые железнодорожные маршруты теперь связывают Закарпатье с Будапештом и Веной", - добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто подчеркнул, что для Венгрии главными проблемами является то, что Украина якобы лишает венгерскую общину на Закарпатье прав на использование своего родного языка, а также атакует нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию.

"Эти удары не наносят ущерба России, они наносят ущерб нам, угрожая нашей энергетической безопасности. Между тем Венгрия по-прежнему поставляет 40% импортируемой Украиной электроэнергии и 50% газа", - заверил глава МИД Венгрии.

Кроме того, Сийярто в очередной раз заявил, что венгерский народ якобы против вступления Украины в ЕС из-за "угрозы экономическим и безопасностным интересам Венгрии".

"Мы открыты для хороших отношений с Украиной, но никогда не откажемся от наших национальных интересов. Будущее венгерско-украинских отношений зависит исключительно от Киева", - подвел итоги Сийярто.

Украина и Венгрия - важные новости

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС, несмотря на то, что Кремль публично не возражает против украинской евроинтеграции. По его словам, против вступления Украины в блок выступают жители Венгрии.

Кроме того, Венгрия отказалась подписать заявление высокой представительницы Евросоюза Каи Каллас, которая осудила массированный удар России по Киеву 28 августа. Этот документ подписали все 26 членов ЕС, кроме Венгрии.

