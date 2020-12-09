Участник переговоров рассказал о возможных изменениях в переговорном процессе.

В переговорном процессе по разрешению конфликта на Донбассе возможны изменения.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24». Он допустил, что "нормандский формат" может быть усилен США.

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"Основные тенденции будут сохраняться, потому что если свои позиции в «нормандском» формате сдаст Германия, то свято место пустым не бывает - возможно, США захотят получить лидерство в вопросе разрешения конфликта на Донбассе. Германия и Франция в этом не заинтересованы, это открыто артикулируется той стороной. Поэтому, я думаю, «нормандский» формат имеет свою перспективу, но если он будет еще усилен, например, институтом спецпредставителя США, как это было, когда работал Курт Волкер, и такая перспектива реальна на сегодня - то, конечно, он («нормандский» формат - ред.) будет еще более эффективным в решении этих вопросов», - заявил Гармаш.

Он отметил, что слышал слова советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, который сказал, что плана «Б» в переговорном процессе по Донбассу не будет, что в нем нет необходимости.

"Я это поддерживаю, потому что если есть прогресс по "нормандской четверке" и "Минскому" процессу в частности, то отказываться от перспективного направления, а он сегодня перспективен, потому что мы видим, как Россия хочет отказаться от формата «нормандской» четверки и хочет сохранить формат ТКГ, которая сегодня превратилась в пятистороннюю - то изменения грядут. Позиция Украины будет более решительной и принципиальной. Потому что если еще в прошлом году Зеленский надеялся договориться с Путиным, то сегодня эта иллюзия закончилась. Я так думаю, сегодня мы больше надеемся не на договоренность с Путиным, а на наше партнерство с западными странами и на консолидированное давление на Путина. Поэтому тактика будет меняться и в ТКГ, и в "нормандском" формате. Возможно, планом «Б» станет продолжение дипломатической линии, но более решительной и консолидированной с нашими западными партнерами», - отметил представитель Украины в ТКГ.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк