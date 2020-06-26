За год президентства Зеленский не выполнил наиболее важные предвыборные обязательства – исследование

Авторы исследования предостерегают, что без эффективных действий по реализации важнейших общественных потребностей, президенту и его властной команде будет все труднее сохранять кредит доверия.

Наиболее важные для общества предвыборные обязательства Владимира Зеленского за год президентства не выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в издании Центра Разумкова «Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты», которое сегодня было представлено в Киеве.

Читайте также"Верим в это безумно": Зеленский заверил, что Украина вернет себе КрымВ исследовании говорится, что усилия президента по урегулированию конфликта с Россией и возвращение контроля над оккупированными территориями принципиально не изменили ситуацию в пользу Украины, а «некоторые сомнительные инициативы ведут к ослаблению позиций Украины в противостоянии российской агрессии».

При этом отмечается, что эффективное выполнение функции Верховного главнокомандующего и главы государства, «похоже, стало (едва ли не) самым большим вызовом для президента Зеленского».

Подчеркивается, что если первые 100 дней президентства давали основания в равной степени как для оптимизма, так и для тревожных ожиданий, то по итогам первого года - поводов для оптимизма значительно меньше. Авторы исследования напоминают, что активность Зеленского не приблизила страну к завершению российско-украинского конфликта.

«Более того, отдельные инициативы украинской власти имели сомнительный и односторонний характер, а поэтому создали дополнительные риски для национальной безопасности и суверенитета в будущем. Президент и его команда в попытке продемонстрировать быстрые результаты (ради тактических успехов), неоднократно - сознательно или нет - пытались заступить за «красные линии», - констатируют в Центре Разумкова.

Также они подчеркивают, что нет целостного подхода к реформированию системы национальной безопасности.

«Реализуются отдельные меры по реформированию Вооруженных сил и оборонного сектора, однако не начата давно назревшая реформа СБУ, «законсервирована» ситуация в МВД», - говорится в выводах исследования.

При этом положительным его авторы считают сохранение официального курса Украины на интеграцию с ЕС и НАТО. Однако они отмечают, что хотя за год принят ряд «евроинтеграционных» законов, развивается сотрудничество с НАТО, но в публичной коммуникации власти эти темы несколько отошли на второй план, а текущая ситуация в мире (пандемия COVID-19) не способствует ускорению интеграционных процессов.

В то же время, отмечается в исследовании, что несмотря на то, что в течение короткого времени президентом монополизирован контроль над органами законодательной и исполнительной власти, это не привело «к большей синергии во взаимодействии её ветвей».

В то же время в политико-правовой сфере имеют место несистемные предложения президента по изменениям в Конституцию.

«На фоне немотивированного пересмотра ряда реформ, осуществляемых при поддержке международных партнеров Украины, условно положительными шагами можно назвать принятие Избирательного кодекса, а также развитие электронного правительства», - подчеркивают авторы исследования.

В то же время они обращают внимание на то, что проявляются определенные тревожные антидемократические тенденции, в частности признаки ручного "управления" правоохранительной системой.

В исследовании говорится, что в экономической сфере есть определенный прогресс на пути либерализации и дерегулирования, развития инфраструктуры и цифровизации, однако не удалось достичь прогресса в демонополизации экономики, а реформы в фискальной сфере скорее усиливают неопределенность и увеличивают внутреннюю противоречивость механизмов фискального регулирования.

Также подчеркивается, что уровень безработицы, реальная средняя зарплата демонстрируют тенденцию к ухудшению.

«В гуманитарной сфере президент декларирует курс на общенациональную консолидацию и преодоление существующих противоречий. Но на практике наблюдается пересмотр «проукраинской» гуманитарной политики предыдущей власти. Отдельные инициативы по пересмотру status quo в языковом, историческом и конфессиональном вопросах при неопределенной публичной позиции президента могут вызвать усиление общественной напряженности», - считают в Центре Разумкова.

Там предполагают, что проблемой властной команды является слабая кадровая политика, и это при том, что новая власть еще имеет «определенный кредит» доверия граждан, несмотря на то, что ее деятельность оценивается как малоуспешная.

«Но без эффективных действий, направленных на реализацию важнейших общественных потребностей, президенту и его властной команде будет все труднее сохранять этот кредит доверия», - подчеркивают авторы исследования.

Они напоминают, что пандемия коронавируса обусловила неблагоприятные условия для экономического развития страны, но негативные тенденции в экономике были очевидны уже с осени 2019 года, что, в частности стало поводом для отставки предыдущего правительства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram