По словам эксперта, распространение такой информации является частью политики США.

Со стороны союзников Украины очень лицемерно требовать снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела Центра инициатив "Вернись живым" Антон Муравейник в интервью "Суспільному".

"Думаю, что это очень лицемерно с точки зрения партнеров этого требовать", - отметил он.

По его словам, такая позиция США выглядит как оправдание за то, что они не хотят предоставлять больше военной помощи Украине и повышать уровень своего участия в войне.

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"Они почему-то или не знают, или не хотят знать о том, что уровень их помощи напрямую влияет на желание людей участвовать в армии. И поэтому они говорят: давайте, уменьшите это. А то мы, мол, не видим от Украины шагов навстречу. Мы вот вам, мол, помогаем, а вы не готовы идти на какие-то непопулярные решения", - отметил Муравейник.

Он добавил, что то, как сейчас эта информация "слилась" в СМИ вроде бы случайно, является частью политики США.

"Но я думаю, что это - лицемерно и совершенно не оправдано", - подчеркнул аналитик.

Кроме того, он напомнил, что украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут приобщаться к армии добровольно.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - что известно

Ранее начальник Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко ответил, нужно ли в Украине снижать мобилизационный возраст. Он считает, что до 25 лет человек должен заниматься семьей и учебой.

В то же время военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что о снижении призывного возраста нужно говорить тогда, когда исчерпывается определенный ресурс или это угрожает жизнедеятельным процессам страны. Поэтому он отметил, что в этом вопросе нужно сосредоточиться на определенной возрастной категории, к примеру, 25+.

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