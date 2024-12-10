Со стороны союзников Украины очень лицемерно требовать снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела Центра инициатив "Вернись живым" Антон Муравейник в интервью "Суспільному".
"Думаю, что это очень лицемерно с точки зрения партнеров этого требовать", - отметил он.
По его словам, такая позиция США выглядит как оправдание за то, что они не хотят предоставлять больше военной помощи Украине и повышать уровень своего участия в войне.
"Они почему-то или не знают, или не хотят знать о том, что уровень их помощи напрямую влияет на желание людей участвовать в армии. И поэтому они говорят: давайте, уменьшите это. А то мы, мол, не видим от Украины шагов навстречу. Мы вот вам, мол, помогаем, а вы не готовы идти на какие-то непопулярные решения", - отметил Муравейник.
Он добавил, что то, как сейчас эта информация "слилась" в СМИ вроде бы случайно, является частью политики США.
"Но я думаю, что это - лицемерно и совершенно не оправдано", - подчеркнул аналитик.
Кроме того, он напомнил, что украинцы в возрасте от 18 до 25 лет могут приобщаться к армии добровольно.
Снижение мобилизационного возраста в Украине - что известно
Ранее начальник Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко ответил, нужно ли в Украине снижать мобилизационный возраст. Он считает, что до 25 лет человек должен заниматься семьей и учебой.
В то же время военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что о снижении призывного возраста нужно говорить тогда, когда исчерпывается определенный ресурс или это угрожает жизнедеятельным процессам страны. Поэтому он отметил, что в этом вопросе нужно сосредоточиться на определенной возрастной категории, к примеру, 25+.