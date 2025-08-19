Автомобили-миллионники: названы 10 моделей, с которыми не спешат расставаться владельцы

Самые надежные современные автомобили способны без особого труда проехать более 300 000 километров. Некоторые модели достигают этого пробега быстрее, чем другие.
В iSeeCars провели исследования, в ходе которого были определены автомобили, на которых больше всего ездят их владельцы. Также эксперты выяснили, какие модели чаще стоят в гараже, чем ездят по дорогам.
ТОП-10 автомобилей, на которых больше всего ездят их владельцы:
- Chrysler Pacifica
- Chrysler Voyager
- Chrysler Pacifica Hybrid
- Chevrolet Malibu
- Chevrolet Suburban
- Nissan Armada
- Ford Mustang Convertible
- Ford Expedition Max
- GMC Yukon XL
- Kia Carnival
Минивэн Chrysler Pacifica остается довольно популярной моделью в США. Ее чаще всего покупают водители с большой семьей.
Эксперты выяснили, что в среднем владельцы Chrysler Pacifica ежегодно проезжают на своих автомобилях около 33 600 километров. Этот показатель в 1,7 раза превышает среднее значение.
ТОП-10 автомобилей, на которых меньше всего ездят их владельцы:
- Mazda MX-5 Miata
- GMC Hummer EV
- Mazda MX-5 Miata RF
- MINI Hardtop EV
- Mazda MX-30 EV
- MINI Convertible
- Jeep Grand Cherokee plug-in hybrid
- Ford Mustang
- MINI Hardtop
- Ford F-150 Lightning
Спорткар Mazda MX-5 Miata остается одной из самых популярных моделей в своем сегменте. Тем не менее многие владельцы этого авто не проезжают на нем сотни тысяч километров за время эксплуатации. По словам экспертов, в среднем эти автомобили проезжают около 8160 километров за год.
Самый популярный кроссовер в мире
Ранее в Focus2Move назвали самый популярный кроссовер в мире. По состоянию на первое полугодие 2025 года, лидером оказалась Toyota RAV4. Модель обеспечила себе долю рынка 2,4%.
Также популярными оказались Tesla Model Y и Honda CR-V. Тем не менее их доли на глобальном рынке снизились.