Автомобили-миллионники: названы 10 моделей, с которыми не спешат расставаться владельцы

Также эксперты определили, какие автомобили чаще стоят в гараже, чем ездят по дорогам.

Самые надежные современные автомобили способны без особого труда проехать более 300 000 километров. Некоторые модели достигают этого пробега быстрее, чем другие.

В iSeeCars провели исследования, в ходе которого были определены автомобили, на которых больше всего ездят их владельцы. Также эксперты выяснили, какие модели чаще стоят в гараже, чем ездят по дорогам.

ТОП-10 автомобилей, на которых больше всего ездят их владельцы:

Chrysler Pacifica Chrysler Voyager Chrysler Pacifica Hybrid Chevrolet Malibu Chevrolet Suburban Nissan Armada Ford Mustang Convertible Ford Expedition Max GMC Yukon XL Kia Carnival

Минивэн Chrysler Pacifica остается довольно популярной моделью в США. Ее чаще всего покупают водители с большой семьей.

Эксперты выяснили, что в среднем владельцы Chrysler Pacifica ежегодно проезжают на своих автомобилях около 33 600 километров. Этот показатель в 1,7 раза превышает среднее значение.

ТОП-10 автомобилей, на которых меньше всего ездят их владельцы:

Mazda MX-5 Miata GMC Hummer EV Mazda MX-5 Miata RF MINI Hardtop EV Mazda MX-30 EV MINI Convertible Jeep Grand Cherokee plug-in hybrid Ford Mustang MINI Hardtop Ford F-150 Lightning

Спорткар Mazda MX-5 Miata остается одной из самых популярных моделей в своем сегменте. Тем не менее многие владельцы этого авто не проезжают на нем сотни тысяч километров за время эксплуатации. По словам экспертов, в среднем эти автомобили проезжают около 8160 километров за год.

Самый популярный кроссовер в мире

Ранее в Focus2Move назвали самый популярный кроссовер в мире. По состоянию на первое полугодие 2025 года, лидером оказалась Toyota RAV4. Модель обеспечила себе долю рынка 2,4%.

Также популярными оказались Tesla Model Y и Honda CR-V. Тем не менее их доли на глобальном рынке снизились.

