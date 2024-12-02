Военный считает, что о снижении призывного возраста стоит говорить тогда, когда исчерпывается определенный ресурс.

Намеки США на снижение призывного возраста в Украине являются требованиями не американских военных, а именно американских политиков. В основном это делается для того, чтобы оправдать свои недоработки. Такое мнение высказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио".

"Ты выдвигаешь заведомо неприемлемые условия стороне, с которой взаимодействуешь. Говоришь: вы должны сократить призывной возраст до 18 лет. Вы не сокращаете призывной возраст, тогда мы будем у себя дискутировать относительно того, предоставлять вам определенное оружие или нет. Это определенное оправдание", - объяснил он.

Тимочко отметил, что обсуждать снижение мобилизационного возраста могут уполномоченные лица, которым действительно известно о реальных потребностях в ВСУ.

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"Во-вторых, я знаю, что комбриги часто заявляют, что им нужны молодые люди. Комбриги находятся на поле боя и, как правило, задействуют тот ресурс, который к ним приходит, а мы знаем, что у нас большое количество мужского населения от 25 лет ходит по улицам, сидит в кафе, занимается своими делами. Здесь не стоит разделять этот вопрос в плане конфликтности, однако надо больше работать с определенной возрастной категорией или делать акцент при мобилизации на определенных возрастных категориях, например, 25+", - подчеркнул военный.

По его словам, о снижении призывного возраста стоит говорить тогда, когда исчерпывается определенный ресурс или это угрожает жизнедеятельным процессам страны.

"В противном случае надо более скрупулезно подходить к факторам, которые дали людям возможность уклониться от армии. Ведь мы знаем много случаев, когда частное заведение имеет по 300-600 аспирантов, когда людям выдаются справки о том, что они являются студентами, а они даже не находятся в списках заведения", - добавил Тимочко.

Идея снижения мобилизационного возраста - последние новости

Ранее военный аналитик Евгений Дикий раскритиковал призыв США снизить мобилизационный возраст в Украине. По его словам, во время войны в Украине каждый должен отвечать за свое.

Также спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский считает, что сейчас нет необходимости мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Он подчеркнул, что мобилизация является сложной вещью, поэтому не должна зависеть от влияния внешних политиков.

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