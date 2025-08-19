Он был создан в совместном производстве Ирландии, Франции и Украины.

Ирландская академия кино и телевидения (IFTA) объявила, что официальным представителем страны в категории "Международный полнометражный фильм" на 98-й церемонии премии "Оскар" станет документальный фильм "Sanatorium".

Как пишет Variety, это дебютный полнометражный проект ирландского режиссера Гара О'Рурке. Лента показывает жизнь в возведенном в 1970-х годах санатории "Куяльник" вблизи Одессы, где небольшая группа людей ищет любовь, исцеление и счастье:

"В условиях войны поблизости здесь продолжают применять грязевые процедуры и советские методы лечения, а главной изюминкой остается таинственный черный ил, который якобы лечит бесплодие, физические недуги и другие болезни".

Мировая премьера фильма состоялась в марте на кинофестивале CPH:DOX в Копенгагене. Короткий список номинантов в этой категории будет объявлен 16 декабря, а финальная пятерка номинантов - 22 января.

Гара О'Рурке отметил, что международная реакция после премьеры фильма была чрезвычайной и для него честь представлять Ирландию на крупнейшей сцене мирового кино:

"Фильм показывает силу исцеления, стойкость общины и мощь украинского духа в чрезвычайно сложные времена. Это не было бы возможным без преданности украинской команды, наших соавторов из 2332 Films и поддержки Screen Ireland и наших многочисленных партнеров".

Украина на "Оскаре"

Напомним, в прошлом году украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.

Лента рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Команда фильма, в состав которой входили режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, была последней, кто оставался в окруженном городе, фиксируя события.

