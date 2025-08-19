Многие материалы, полученные в советские времена, или не сохранились, или оформлены в бумажном виде.

Украинско-американский фонд в рамках соглашения о недрах столкнется с рядом проблем в начале работы. В частности, только на подготовку документации для разработки месторождений уйдет не менее 5 лет.

Об этом рассказал начальник Управления налогового администрирования ресурсных, рентных и местных налогов с юридических лиц Государственной налоговой службы Александр Шумский в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что в начале работы фонда инвесторам нужно будет выделять средства на проведение дополнительной геологоразведки, ведь многие материалы, полученные еще в советские времена, или не сохранились, или оформлены в бумажной документации.

"Любое месторождение надо будет добывать, чтобы получить достаточное количество проб и в дальнейшем правильно оценить уровень запасов в соответствии с международными стандартами", - сказал Шумский.

Эксперт объяснил, что западному инвестору надо будет подготовить так называемое "банковское технико-экономическое обоснование", которое будет оценено в дальнейшем владельцами капитала, то есть западным финансовым рынком. В этом документе должна содержаться достоверная информация о геологических запасах, технической возможности их извлечения, экономической целесообразности и экологичности этого процесса.

"У нас ничего нет, у нас есть бумажная информация и все. Надо будет брать новые пробы, везти образцы в сертифицированные лаборатории, чтобы потом получить от них информацию, которую будет признавать западный рынок капитала", - сказал Шумский.

По его словам, украинским государственным органам необходимо создать компаниям-недропользователям все условия, чтобы они могли подготовить такую документацию для разработки определенного месторождения. Продолжительность только такой подготовительной стадии оценивается в 5 и более лет.

"Банковское технико-экономическое обоснование за 5 лет - это реалистичный срок для инвестора. Именно на подготовке нескольких реальных проектов, таких технико-экономических обоснований и должна быть сосредоточена вся работа. Это основная задача и реальная перспектива на ближайшие годы", - рассказал эксперт.

Шумский добавил, что, получив такой маркетингово-горный проект, инвестор сможет начать поиск финансового партнера, который предоставит капитал для промышленной разработки месторождения, строительства карьера или обогатительного комбината.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что в сентябре ожидается первое заседание совета инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США. Тогда же в Украину прибудет американская делегация для осмотра потенциальных инвестиционных проектов.

По его словам, сейчас чиновники нарабатывают перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев.

