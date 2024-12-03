Начальник Черкасского ТЦК отметил, что люди до 25 лет могут подписать добровольный контракт.

До 25 лет человек должен заниматься семьей и учебой, а если он желает присоединиться к Силам обороны Украины, то может подписать добровольный контракт.

Об этом заявил начальник Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко в интервью "18000".

"По моему мнению, не нужно (снижать мобилизационный возраст). Государство дает инструменты лицам до 25 лет. Если человек желает присоединиться к Силам обороны, он может подписать добровольный контракт. Тем более сейчас президент дал поручение разработать особый контракт для этих людей, который будет содержать расширенный мотивационный пакет. До 25 лет, я считаю, человек должен заниматься семьей, обучением", - отметил он.

Видео дня

Также Тимошенко прокомментировал информацию о том, что ТЦК якобы не вручает повестки мужчинам 50-60 лет.

"Это соответствовало действительности на момент, когда эта новость появилась. Закон не предусматривает такой градации 50+ или 50-. Закон предусматривает, что все военнообязанные до 60 лет могут быть призваны. Конкретные случаи регулируют директивы Генерального штаба. То есть на тот момент, когда появилась такая новость, была директива Генштаба по мобилизации людей 25-49 лет. Но это касалось прежде всего учебных центров и боевых воинских частей. Сейчас есть другая директива по мобилизации людей, кому за 50 лет, в части обеспечения", - отметил он.

То есть, как пояснил Тимошенко, людей до 49 лет мобилизуют в боевые и другие подразделения через учебные центры.

"Тем, кому за 50 лет, вручают повестки и по состоянию здоровья, если человек может служить, то попадает или в учебный центр, или в ТЦК, или в часть обеспечения, ремонтную часть, связь, автомобильную или другую", - уточнил он.

Кроме того, Тимошенко отметил, что приложение "Резерв+" не всегда может работать, поэтому стоит носить с собой бумажный документ. По его словам, если бумажного документа нет, то проверять будут через реестр по документам человека: паспорту или правам, установив фамилию, имя, отчество, год рождения.

"Если у человека все в порядке, есть все документы, тогда посоветуем носить с собой распечатку из "Резерва", не обязательно военный билет", - заявил Тимошенко, добавив, что такая проверка будет происходить на месте, но если возникнут дополнительные вопросы, то нужно будет посетить ТЦК.

Также он рассказал, встречают ли в 2024 году служащие Черкасского ТЦК и СП на улице военнообязанных, которые еще не обновили свои данные:

"Очень часто. Ежедневно. Встречаем людей, которые не обновляли свои данные вообще с начала войны, с 2014 года. Мы постоянно встречаем людей, которые не имеют никаких военных документов и никогда не обращались ни в ТЦК, ни в военный комиссариат, как он раньше назывался. Последний их визит был в школе, когда юношей привели получить приписное удостоверение. В лучшем случае человек может носить с собой приписное, которое не действительно после 25 лет".

Идея мобилизовать 18-летних

Как сообщал УНАН, украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Украине надо расширять технологические и технические возможности своего войска, а не соглашаться на инициативу США о снижении возрастного предела для призыва в армию. Он подчеркнул, что 18-летними ребятами Украина не поддержит боеспособность наших сил.

Кроме того, он добавил, что американцы сейчас говорят о необходимости снизить возраст призыва, но молчат об обеспечении этих новых сил техникой, хорошо понимая, что в условиях полномасштабной войны военно-промышленный комплекс Украины не в состоянии обеспечить эти потребности.

Вас также могут заинтересовать новости: