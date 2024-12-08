Он уверяет, что любой военный скажет, что людей надо больше и что ситуация тяжелая.

Майор ВСУ Виктор Трегубов убежден, что у Украины есть варианты по увеличению мобилизационного ресурса, но настаивают только на одном из них, а именно на снижении мобилизационного возраста.

Он уверяет, что любой военный скажет, что людей надо больше и что ситуация тяжелая.

"Такая ситуация не только у нас, но и у противника, хотя он может себе позволить забрасывать большим количеством своих людей и сжигать их в "топке", а мы себе это позволить не можем. Поэтому ситуация сложная, надо брать где-то новых людей. Вопрос - где их брать и за счет каких демографических категорий? Настаивание на том, что надо брать именно 18-летних, мне кажется, что это продавливание Украины на какое-то непопулярное политическое решение", - сказал военный в эфире Еспресо.

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Трегубов прояснил, что если бы речь шла о том, что нужно больше людей, то была бы система "или-или", добавив:

"То есть или Украине надо мобилизовать 18-летних, или, условно говоря, мобилизовать на тыловые должности больше женщин, или надо тщательнее прошерстить по реестрам. Соответственно, варианты есть, но почему-то настаивают только на одном из них".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - мнение Ходжеса

Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявлял, что, по его мнению, в Украине установлен слишком высокий призывной возраст. Он считает, что нужно активнее привлекать молодежь и женщин к военной службе, поскольку для них в армии найдется достаточно работы.

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