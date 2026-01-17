Буданов: Прибыл в США для важной беседы о мирном соглашении

Вместе с ним прибыли также Рустем Умеров и Давид Арахамия.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прибыл в Соединенные Штаты и анонсировал встречи по деталям мирного соглашения.

Как отметил Буданов в Telegram, он прибыл в США вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"У нас будет важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", - отметил Буданов.

Как сообщал УНИАН, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что если украинское общество будет готово принять соглашение, по которому с территории Донецкой области будут выведены украинские войска, но суверенитет Украины сохранится, то тогда все равно не будет возможности договориться, пока не будет четкого понимания, что россияне "завтра не зайдут туда, откуда мы выйдем".

В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что выборы президента и референдум об условиях прекращения войны могут состояться одновременно. Впрочем, только при условии, что сам мирный план уже согласован всеми сторонами.

