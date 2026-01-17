Зеленский рассказал, что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами

Президент подчеркнул, что главная задача для украинской делегации – предоставить американцам всю реальную информацию о происходящем.

Украинская делегация на переговорах в Майами должна донести до американской стороны понимание, что Украина никогда не была препятствием на пути к миру, а РФ постоянным воздушным террором дискредитирует дипломатический процесс.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении. В частности, глава государства ближе к вечеру ожидает первые доклады о встречах в Майами от украинской делегации в составе Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Давида Арахамии.

"Главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов. В том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были", – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, американская сторона должна это понимать.

Также президент добавил, что нужен прогресс и в отношении документов, которые готовились.

"Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии", - отметил Зеленский.

Переговоры в Майами

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, украинская делегация прибыла в Майами.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов по прибытии в США сообщил, что разговор с американскими партнерами будет касаться деталей мирного соглашения. Запланирована встреча со спецпредставителем Белого дома Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, и Дэниелом Дрисколлом, министром армии США.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала, что целью визита украинской делегации является доработка соглашений о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины на общую сумму $800 млрд. Предполагается их подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

