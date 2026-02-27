'Звучит странно': Зеленский назвал 'красную линию' мирных переговоров с Путиным

Глава государства допускает диалог с Кремлем ради мира, однако подчеркивает, что не готов обсуждать территориальные уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с правителем РФ Владимиром Путиным ради мира, однако исключает отказ от украинских территорий.

Об этом он заявил в интервью Sky News, которое длилось около часа в президентской резиденции в Киеве. Глава государства подчеркнул, что сделает "все для достижения мира", но подчеркнул, что территориальные уступки неприемлемы.

"Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покинуть нашу землю?" – заявил он.

"США сильнее, чем думают"

Зеленский также призвал Соединенные Штаты усилить давление на Москву. По его убеждению, Соединенные Штаты Америки имеют достаточно рычагов, чтобы остановить войну.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну", – сказал президент.

Он призвал Вашингтон расширить санкции, в частности против семей российского руководства, а также предоставить Украине более современное вооружение. По словам Зеленского, только усиление давления заставит Кремль серьезно относиться к переговорам.

Зеленский считает, что ключевые решения могут быть приняты в ближайшие месяцы:

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс... зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс завершить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах".

"Мы не проиграем"

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский признал сложность возвращения всех оккупированных территорий военным путем из-за возможных больших потерь.

"Россия также не может сделать это на поле боя. Вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", – сказал он.

В то же время глава государства подчеркнул, что выход украинских сил из Славянска или Краматорска означал бы оккупацию сотен тысяч людей.

"200 тысяч человек, которые там сейчас находятся, будут оккупированы россиянами... А если нет, то их убьют или отправят на фронт, или отправят в тюрьму", – подчеркнул президент.

Зеленский также охарактеризовал свои отношения с Дональдом Трампом как "непростые", однако подчеркнул, что стратегические отношения между Украиной и США не зависят от отдельных личностей.

Мирные переговоры – вопрос территорий

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что народ Украины не согласится на любые замыслы России в отношении украинских территорий.

Он отметил, что вопрос территорий оставался ключевым на недавних переговорах в Женеве, в которых принимали участие представители Украины, США и России. Буданов подчеркнул, что позиция Киева относительно целостности государства остается жесткой.

