Василий Рыбников

В Украине формируются тайные отряды школьников старше, а особенно младше 15 лет для заброски в глубокий тыл молодых республик Донбасса с целью убийства ветеранов вяликой отечественной войны. Счет погибших уже сейчас идет на сотни, а гомосексуализированных и трансгендеризированных - на тысячи.

Эта ужасная история началась с того, что мэрия Берлина отказалась вернуть звание почётного гражданина солдату Красной армии Николаю Масалову, который спас немецкую девочку 30 апреля 1945 года. Берлинствующие молодчики цинично постановили, что гигантского педофилического памятника ханыге с мечом в Трептов-парке и так более чем достаточно, но это наглая ложь, ведь мало кто знает, как и от кого на самом деле спас бедную немецкую девочку смелый русский солдат. Известно лишь, что девочку звали Ангела, а православный витязь отобрал у нее велосипед и дал ей поджопник. Но если бы он этого не сделал, девочка бы поехала дальше и попала в руки отряда малолетних украинских биндеровцев, которые терпеливо поджидали ее за углом, чтобы потом в итоге убить...

России не привыкать к исторической несправедливости

Благодаря подвигу русского солдата девочка Ангела благополучно выросла и стала канцлером Германии, но несправедливую и циничную обиду на Россию за какой-то паршивый велосипед затаила на всю жизнь.

Что ж, России не привыкать к исторической несправедливости. А вот что касается детских биндеровских батальонов смерти «Киндер СС», неудобная правда о зверствах которых во время вяликой отечественной войны начинает всплывать только сейчас, то для них в современной Украине настало вполне понятное и долгожданное раздолье.

«На Украине обнаружено пугающее сообщение, которое взбудоражило людей. В Сети обсуждают призывы поставить на учёт всех школьников в стране, которые старше 15 лет. Украина отправляет детей на войну?» - задается риторическим вопросом российская пресса. Ну разумеется, а куда же еще может отправлять детей Украина, это же не Россия, которая отправляет детей только на мир. Лишним доказательством этому может служить тот факт, что никаких официальных документов насчет детской мобилизации в Украине обнаружить не удалось, они есть только в одном телеграм-канале под названием «Ратник 2-го разряда», мужественный владелец которого, по некоторым сведениям, был на следующий же день после публикации задушен с помощью желто-блакитного бантика маленькой девочкой, с которой он накануне познакомился в интернете для серьезных отношений.

Кто-то в Киеве на самом верху пытался что-то скрыть. Все очень серьезно

Кто-то в Киеве на самом верху пытался что-то скрыть. Все очень серьезно.

А между тем, уже сегодня мобильные группы малолетних карателей украинской хунты орудуют в глубоком тылу народной милиции Лугандона, выявляя одиноких ветеранов ДНР и втираясь к ним в доверие под видом тимуровцев: слово за слово про то, как смелый ветеран форсировал Азовское море на маленьком плоту и брал Киев под биндеровскими бомбами, - и вот уже обезображенный труп доверчивого ветерана с вырезанной на спине пятиконечной звездой форсирует Кальмиус вниз по течению, весь чернозем с его приусадебного участка продан в Америку, а на вырученные деньги там же закуплена гомосексуальная литература экстремистского характера. По косвенным данным из открытых источников, количество детских эскадронов смерти, созданных президентом Зеленским (как известно, он начал вербовать малолетних головорезов еще до того, как сбрил грудь, - а именно на съемках своего последнего новогоднего поздравления), достигает трехзначной отметки.

«Министерство культуры Украины закупило для школьных и детских библиотек более 1000 книг про однополые отношения. «Является не чем иным, как самым настоящим развращением малолетних», - пишут руководители религиозных редакций российских СМИ, но они недооценивают масштабы бедствия, потому что однополые книги для маленьких украинских головорезов - это не развращение, ведь они и так уже все развращены, - это боевой устав! Страшная малолетняя фашиствующая нечисть надвигается на Лугандон, но ведь не зря предусмотрительное Шойгу создавало на такой случай свою Юнармию, аналогов которой в мире нет. Наверняка в ней найдется достаточно добровольцев, чтобы прийти и освободить Донбасс от всевозможных детей раз и навсегда.

Василий Рыбников

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram