Пока одни под "микроскопом" разбирают каждое слово и эмоцию Трампа с Путиным после телефонного разговора, другие смотрят на фактический результат и общую обстановку в мире. Ведь это важнее проведенного разговора, фактическим результатом которого стала лишь договоренность... о хоккейном матче между американской НХЛ и российской КХЛ.

Трамп также хотел "обменять" уступки со стороны Украины на влияние Кремля на Иран, чтобы Путин вернул Тегеран в "ядерную сделку". Вы же не думаете, что это случайность, что "украинским кейсом" занимается именно спецпредставитель по Ближнему Востоку Уиткофф? Потому что для Трампа это не два отдельных, а один общий вопрос, где Ближний Восток - в приоритете. Да, соглашение, которое он предлагает Путину, выходит далеко за пределы Украины.

Это было бы смешно, если бы не давление на Украину ради этого. Ведь сам Трамп при прошлой каденции эту же сделку с Ираном и развалил. Так же сейчас Трамп своими сепаратными договоренностями с ХАМАС развалил соглашение о перемирии в Газе. И теперь, чтобы одержать хоть какую-то "победу" и еще надавить на Иран, Трамп рьяно бомбит йеменских хуситов. И это тот же человек, который после избрания обещал "завершить все войны".

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На этом фоне можно вспомнить и милитаризацию границы с Мексикой, где Трамп уже стягивает артиллерийские радары.

Якобы для отслеживания дронов наркокартелей, но все понимают, что гражданские дроны так не отслеживают. Это в прямом смысле угрозы мексиканцам военной силой. С аннексией Гренландии и Канады тоже дела у Трампа идут не очень. Как и с телятиной и яйцами на американском рынке (а ведь это "Байден во всем виноват").

Но есть и достижения. Которые, впрочем, пока тоже идут по инерции еще с байденовских времен - в США достигли рекордной суточной добычи нефти в 13,2 миллиона баррелей. Еще в 2010 году, для сравнения, было 5,5 миллиона баррелей.

Но главные события на неделе происходили в ЕС, а не в США. Как мы уже знаем, Макрон, Стармер и Каллас с фон дер Ляйен целенаправленно ведут "зеркальную" к Трампу политику. Так, у нас как-то тихо прошла новость, что одновременно с переговорами Трампа с Путиным и, впоследствии, с Зеленским Европа приняла "Белую книгу по европейской обороне: Готовность 2030".

Там расписана милитаризация Европы, где Украина признается частью общей европейской инфраструктуры обороны. Вот это важно. Хотя цифра в названии "2030" и намекает, что мгновенных "плодов" не будет. Но определенный результат уже есть - потому что нам "накидали" уже столько денег, сколько никто и не ожидал.

Как на это отреагировали в Вашингтоне? Плохо скрытыми угрозами. Например, американцы угрожают выйти из SACEUR - совместного командования НАТО в Европе, где американцы были главными с 1951 года. То есть, угрожают оставить европейцев один на один с российской угрозой, если те будут "плохо себя вести".

Упомянутый выше Уиткофф, который является для Украины и Европы "плохим полицейским", прямо заявил, что вообще-то США поддерживают улучшение обороноспособности Европы, НО "перевооружение Европы ведет к разжиганию войны", и это "не очень хорошо". Как говорится - никогда не обращайте внимания на все, что сказано до слова "но".

Однако европейцы уже слишком далеко зашли, чтобы на это обращать внимание.

Массивные бюрократические аппараты долго "запрягают", но если система наберет ход, то остановить ее уже крайне трудно. А ЕС, объединяющий 27 стран - это, безусловно, самая большая бюрократия мира. Которую "тянут" за собой два "локомотива" - Франция и Германия, а сзади, из-за пределов ЕС, еще подталкивает Британия.

С французами все ясно - Макрон прямо бросает вызов Трампу, желая занять все американские ниши в Старом свете. И по той же причине блокирует закупки за пределами ЕС - чтобы не было конкурентов. А вот вечно пассивные во времена Шольца немцы, наоборот, начинают вспоминать свои милитаристские традиции и продвигать объединение всех вокруг себя.

Подкрепили немцы свои оборонные амбиции на этой неделе, приняв исключение для расходов на ВПК из бюджетного правила. Теперь немецкая оборонка получит сотни миллиардов дополнительных средств, из которых в Украину в этом году пойдет 7 миллиардов евро.

Показательно, что перед голосованием в Бундестаге будущий канцлер Мерц загадал как угрозу не только РФ, но и намекнул на США. На следующей неделе это решение почти гарантированно поддержит Бундесрат и тогда уже можно будет уверенно заявлять, что немецкая военная машина возвращается в игру. Мощное дежавю с 1917 годом, когда УНР с Германией тоже были партнерами против России.

Параллельно финский лидер в интервью американским СМИ заявил, что цель Финляндии и Северной Европы - "милитаризация Украины до зубов". Символично, что заявление вышло в День здоровья ротовой полости.

Конечно, не все страны ЕС поддерживают милитаризацию Европы - "фронтменом" этого движения является Италия, а также другие страны Южной Европы, далекие от РФ.

Они не хотят увеличивать расходы на военную машину, забирая деньги из социалки. Но и без них "коалиция желающих" еженедельно пополняется новыми участниками. Лондон, кстати, уже официально выдал директиву британскому спецназу готовить оружие и личный состав для "миротворческого" контингента в Украине.

Украина тоже не сидит без дела. Поскольку фронт оказался в ситуации позиционной войны, то стороны ищут варианты для ударов в небе и на море. На море Украина уже деклассировала ЧФ РФ и еще "потопталась" на руинах российских амбиций, применяя морские "дроны-матки", которые теперь несут не только взрывчатку, пулеметы и ПВО, но и FPV-дроны для ударов с моря по Крыму. ГУР именно на этой неделе похвасталась такими ударами по российской ПВО на полуострове. Интересно, для чего "расчищают" пространство? Может для ударов по Керченскому мосту "длинным Нептуном"?

Кстати, сам "Длинный Нептун" - это еще одно открытие последних дней, которое было официально применено по российской нефтяной инфраструктуре. И не где-нибудь, а именно на юге - что РФ очень почувствует, ведь именно по южным морям идет львиная доля российского морского экспорта нефти. Плюс украинцы применяют новые "длинные" дроны, которые продемонстрировали ударом по ключевой базе стратегической авиации РФ в Энгельсе. Могли ли мы такое представить в 2022 году? Прогресс, который не скрыть.

Не менее, а может и более важным является то, что Украина активно развивает направление "FPV-ППО". Это дроны, которые сбивают другие дроны. Как сообщили в Силах беспилотных систем, ПВО-дрон стоит 5 тысяч долларов, а сбивает он "Шахед" стоимостью в 150 тысяч "зеленых". А главное - это не единичные случаи, а масштабируемое производство. Только частные инициативы "Дронопад" и "Небесный русорез" уже заявляют, что только с их помощью было уничтожено по тысяче - всего две тысячи - российских разведдронов. А без разведки российские КАБы, ракеты и самолеты будут терять целеуказание.

Российская же армия теряет эффективность, что проявляется в недостатке бронетехники на фронте. То, что все прогнозировали, уже происходит. Вся надежда у них на преимущество в людях и в воздухе. В то время, когда у украинцев - на новые технологии. Которые нам профинансируют в том числе и европейцы.

И вот на этом фоне переговоры между Трампом и Путиным выглядят в совершенно ином свете.

Нет, конечно, Украина пока не побеждает. Но и не проигрывает. У Украины и Европы есть достаточно мощные "карты", которые Трампу "крыть" нечем. Ни к какой капитуляции он не способен нас принудить. И сам это уже понял. Поэтому он фактически приостановил идею с дожиманием нас на "соглашение о недрах". Вместо этого хочет "взять под контроль" украинские АЭС...

Даже комментировать такие "идеи-фикс" сложно. Однако это наглядно показывает, что Трамп не знает, что делать. Его план "умаслить" Путина и надавить на Зеленского провалился. Именно поэтому Трамп фактически принял план Макрона-Стармера-Зеленского с постепенным перемирием - сначала на небе и море. А уже потом полное перемирие. Потому что, собственно, все чего достиг на переговорах лично Трамп - это соглашение... о матче между сборными НХЛ и КХЛ. Но в НХЛ, где доминируют канадцы (которые одинаково "любят" и Путина, и Трампа), уже заявили, что впервые о такой игре слышат и никакой подготовки не ведется.

Трамп также пытался выбить из нас уступки, охотно приняв тезис Путина об "окружении 2,5 тысяч украинцев на Курщине". Типа, "Путин выпустил ваших воинов - что дадите в ответ?". Что, конечно, не соответствует действительности. Но Трамп делает так, как когда-то Наполеон - тот бежал с поражением из Египта, потеряв там все свое войско, но в Париже заявил о победе, и все ему поверили. Теперь, к сожалению, многие поверили Трампу.

Потом Трамп подхватил новый нарратив Кремля, что после телефонного разговора российского и американского президентов россияне якобы сами сбили семь своих дронов, которые уже летели на украинскую инфраструктуру. Ну, может и сбили семь - но еще больше сотни дронов все же налетели на Украину. Люди погибли. А потом МО РФ еще и обвинило Украину в срыве перемирия. Которого и не было. Потому что пока стороны только готовят группы для обсуждения условий этого перемирия.

Кстати, на встречу с американцами на следующей неделе Путин отправляет советника главы ФСБ Беседу и сенатора Карасина.

Это такой низкий уровень, что сразу видно - Путин просто тянет время, и ни в каком "мире" он не заинтересован. Он считает, что успеет нас дожать живой силой раньше, чем мы успеем перевооружиться. Мы же не готовы идти на откровенную капитуляцию - именно потому, что мы бешеными темпами милитаризируемся, уничтожая российский потенциал. Да, несем потери, потому что, в момент, пока не найдем противодействия, армия РФ имеет преимущество в количестве. Но уже не имеет в качестве.

Таким образом, благодаря Европе, Украина имеет довольно мощные "карты". А какие до сих пор неиспользованные козыри имеет Трамп? То, что он фактически отказался от своего первого "плана" и принял альтернативные европейские предложения является крайне показательным.

И даже в хоккей он, похоже, проиграл еще до начала матча. Следим за милитаризацией Европы дальше, не забывая не только о собственных слабостях, но и о наших "козырях".