'Это вопрос времени': Зеленский объяснил, почему нельзя сейчас вернуть все территории

Одна из причин - отсутствие у Украины достаточного количества оружия, и здесь многое зависит от партнеров.

Для Украины победа в войне с Россией – это освобождение всей территории от оккупации, однако это вопрос будущего, сегодня это сделать невозможно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью BBC.

Он пояснил, что сделать это сейчас – значит потерять миллионы людей, и это слишком высокая цена.

"Мы это сделаем. Это абсолютно понятно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей – миллионы людей – потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего", – подчеркнул он.

Еще одна причина, по словам Зеленского, – отсутствие у Украины достаточного количества оружия, и здесь многое зависит от партнеров.

"Сегодня вопрос касается ПВО. Это самая сложная проблема. К сожалению, наши партнеры до сих пор не выдают нам лицензии на производство собственных систем, например, систем Patriot, или даже ракет для систем, которые у нас уже есть. Пока что мы не достигли успеха в этом", - подчеркнул он.

В то же время, убежден президент, возвращение к справедливым границам 1991 года – это победа справедливости – и для Украины, и для всего мира.

Ранее Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса. По его словам, украинские силы добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

Также он подчеркнул, что Путин уже начал Третью мировую войну, и единственным ответом должно быть сильное военное и экономическое давление, чтобы заставить его отступить.

