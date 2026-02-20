И США, и РФ говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, выведите ВСУ из Донбасса, - Зеленский

По его словам, Украина точно не проиграет войну", вопрос лишь в том, удастся ли победить.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса.

"Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы определенно не проигрываем ее, определенно. Вопрос в том, победим ли мы", - сказал он, пишет France 24.

По его словам, "это вопрос - но это очень дорогостоящий вопрос".

Отмечается, что и Вашингтон, и Москва оказывают давление на Киев, требуя от него уступить осажденный Донбасс Кремлю в рамках любой сделки по прекращению четырехлетней войны.

"И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите из Донбасса", - сказал Зеленский о восточном регионе, который Россия считает своей территорией.

Президент отметил, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны. Он заявил, что Россия настаивает на скорейшем проведении выборов только потому, что Кремль хочет отстранить его от власти:

"Давайте будем честны - россияне просто хотят меня заменить".

По словам Зеленского, украинские силы имеют успехи в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

"Я не буду вдаваться во много подробностей, но сегодня я могу поздравить нашу армию, все силы обороны, - потому что на сегодня освобождены 300 квадратных километров", - добавил он.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее издание Kyiv Independent писало, что создание демилитаризованной экономической зоны на Донбассе является нереалистичной идеей. Тем более в формате совместной украинско-российской администрации.

Во время последнего раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля Киев и Москва обсуждали идею совместной российско-украинской гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе. Предложение предусматривает вывод как российских, так и украинских войск из Донбасса.

Отмечалось, что причудливое предложение выдвинули представители американской делегации, которые продолжают цепляться за роль нейтрального посредника. Однако украинские чиновники, с которыми говорили журналисты, не могут себе представить даже просто демилитаризованную зону на Донбассе, не говоря уже о совместной гражданской администрации.

