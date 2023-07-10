Накануне саммита НАТО все обсуждают его возможные решения и результаты для Украины. Кто-то уже успел охарактеризовать его как "разочарующий" Украину, а кто-то выискивает "прогресс".

На самом деле любое подобное событие, несмотря на его значимость, само по себе не может как-то радикально изменить мировой порядок. Для того, чтобы принять политическое решение о членстве Украины в НАТО, совсем не обязательно ждать каких-то саммитов - достаточно, чтобы его для начала согласовали ведущие государства альянса. А сначала его должно принять ведущее государство - США.

И здесь мы видим возвращение старой риторики о "неготовности" Украины и "отсутствии консенсуса среди союзников". А откуда ему взяться, если нет четкой позиции со стороны ключевой среди этих союзников державы?

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Сейчас в ведущих государствах альянса говорят об альтернативе вступлению в НАТО в виде "гарантий безопасности"

Вся эта риторика о том, что "сейчас Украина не готова", но к вопросу о членстве "вернемся после войны" - очень вредна. Потому что это сигнал для русского бункерного деда: войну надо не заканчивать никогда.

Фактически, мы имеем замкнутый круг, который был порожден политикой "Запада" в отношении Украины. Решение саммита НАТО 2008 года, на которое любит ссылаться российский диктатор, было о том, что Украина вступит в НАТО, но "когда-то очень потом". Московиты восприняли это так, что у них есть определенное значительное время на завоевание Украины.

Сейчас в ведущих государствах альянса говорят об альтернативе вступлению в НАТО в виде "гарантий безопасности", которые, по сути, являются гарантиями поддержки Украины. Здесь тоже не все так просто, ведь действенными эти документы станут, если будут официальными договорами, ратифицированными парламентами, чтобы не было повторения историй с разными "меморандумами". Но в любом случае - это лишь промежуточное решение.

Если бы Украина была в НАТО, то войны бы просто не было

Некоторые западные политики и общественные деятели любят ныть, как им "плохо" из-за войны московитов против Украины: и цены растут, и надо выделять деньги на помощь Украине, и так далее. Но факт в том, что любое решение означает последствия. И то, что сейчас "Запад" платит - это просто счет за собственные недальновидные решения прошлого.

Если бы Украина была в НАТО, то войны бы просто не было. Наши враги - не какие-то "сумасшедшие" берсерки, а вполне прагматичные империалисты, которые напали на Украину только потому, что умели считать количество населения, ВВП, военные бюджеты, и во всем этом они преобладали Украину в разы. С НАТО ситуация противоположная, и они бы просто не начинали войну да и все. Но россияне бы и сейчас убрались из Украины, если бы "Запад" принял соответствующее политическое решение о вступлении Украины в НАТО. Что показал "мятеж Пригожина"? В критической ситуации тот, кто любил рассказывать о загнанной крысе, мог увидеть, как крыса просто идет на уступки и договаривается. Но для этого его надо загнать в тупик и взять за шею.

К сожалению, пока этого не будет. Увидим, куда именно продвинется сейчас разговор о членстве Украины в НАТО. Хотя и очевидно, что это членство будет "когда-то", а пока у нас будет продолжаться война.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко