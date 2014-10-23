Тягнибок: Для развития Украины нужно побороть олигархов, которые узурпировали экономику

Украине необходимо как можно скорее начать строить новую экономическую модель. Об этом заявил в Кировограде лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок.

Он подчеркнул, что почти каждое положение экономической программы ВО "Свободы" вытекает из необходимости борьбы с олигархами, "но речь идет не о перераспределении собственности, которым занимается каждая новая власть. Мы говорим о необходимости ликвидировать частные монополии и олигополии, доля которых превышает 25% рынка. Необходимо вернуть капиталы из офшоров, вернуть в государственную собственность предприятия, владельцы которых не выполняют социальных и инвестиционных обязательств. То есть любой шаг должен соответствовать интересам украинского народа, а не отдельных финансово-промышленных групп".

Читайте такжеТягнибок: Продавая места в списках, украинские партии превращаются в коммерческие проекты

Олег Тягнибок уверен, что если бы на Востоке монопольно не господствовали несколько олигархических групп, приближенных к Януковичу и зависимых от "кремлевской банды", Украине удалось бы гораздо раньше модернизировать тяжелую промышленность.

"Никто не говорил "надо услышать Донбасс", потому что мы его всегда слышали. Только мы прислушивались к голосу простого шахтера или рабочего метзавода, а не к донбасским царькам, которые постоянно требовали и требуют от правительства увеличения дотаций, прикрываясь нуждами народа. Как результат - все эти деньги впоследствии полностью или частично разворовывали. То есть рядовой шахтер не чувствовал перемен к лучшему", - заявил Тягнибок.

По его словам, обновленная экономика прежде всего должна опираться на малые и средние предприятия: "Именно поэтому нужно принять ряд мер для уменьшения давления на них. В частности, упростить систему налогообложения и разрешительную систему для ведения бизнеса и обеспечить льготные кредиты на открытие малого бизнеса".

Лидер украинских националистов также убежден, что Украине нужно воплотить программу энергонезависимости. "Энергетическая программа государства должна базироваться на принципах уменьшения потребления, увеличения добычи и диверсификации, т.е. можно импортировать не более 30% энергоносителей из одной страны-поставщика. Также в области энергоснабжения нужно избавиться от всевозможных фирм-"прокладок", контролируемых коррумпированными чиновниками и олигархами", - подчеркнул лидер "Свободы".