Олигархи влияют на политику, а общество становится заложником борьбы между ними - журналист

Сегодня олигархи чувствуют себя увереннее, чем во времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом рассказал журналист и кандидат в народные депутаты Сергей Лещенко в интервью журналу "Новое время".

"Янукович был суперолигархом, а под ним были все остальные. Сейчас олигархи самостоятельно влияют на политику, и общество становится заложником борьбы между ними, а политики - марионетками в их руках. И журналисты, кстати, тоже", - говорит он.

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Лещенко подчеркнул, что Майдан был не только против Януковича, но и против олигархов, как таковых.

"Они (олигархи - прим. УНИАН) - одна из причин того состояния, в котором оказалось общество. Если у партий будет хотя бы какой-то альтернативный источник финансирования, депутат будет думать, брать деньги у олигарха или быть независимым", - отмечает журналист.

Продолжение интервью Сергея Лещенко читайте в печатном выпуске издания "Новое время" 17 октября.