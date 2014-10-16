В Кабмине началась люстрация: 39 чиновников уже уволены, еще 10 пакуют вещи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания Кабинета министров.

"Согласно базовой нормы закона об очищении власти правительство Украины в общем увольняет З9 лиц высших категорий, из которых 19 человек подали заявления об увольнении по собственному желанию, 20 лиц увольняются на основании прямой нормы Закона Украины "Об очищении власти", а именно - на основании люстрации", - сказал он.

Кроме того, по словам Яценюка, в отношении одного руководителя Кировоградской облгосадминистрации "мы вносим срочное представление президенту Украины о его увольнении на том основании, что он не соответствует закону Украины об очищении власти и должен быть уволен именно на основании люстрации".

Также будут уволены 10 членов национальных комиссий, "это так называемые национальные регуляторы, вроде Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг".

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"Мы также вносим срочное представление президенту Украины относительно увольнения 10 членов национальных комиссий", - сказал Яценюк.

"Таким образом, Кабинет министров принял решение об увольнении чиновников, которые не отвечают требованиям нового закона, которые не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет", - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Петр Порошенко подписал Закон «Об очищении власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.

15 октября закон был опубликован в газете "Голос Украины".