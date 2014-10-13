Петренко предложил Соболеву возглавить общественный совет Минюста по люстрации

Министр юстиции Павел Петренко в эфире "ТСН.Тиждень" рассказал, что уже предложил Соболеву возглавить этот люстрационный совет.

Петренко не уточнил, сколько именно должно быть членов в этом органе, но заверил, что представителей туда будут выбирать публично, и прозрачность решений должны обеспечить и журналисты, и общественные активисты.

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"Подбор кадров должен быть публичный", – заверил министр юстиции.

Глава Гражданского люстрационного комитета Егор Соболев считает, что каждый гражданин в Украине обязан стать люстратором. По его мнению, украинское общество уже изменилось, а государству еще предстоит пройти процесс очищения.